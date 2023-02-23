1月批發業業績連三黑 零售、餐飲業雙創高

經濟部23日公布1月商業三大營業額統計。受到農曆春節落點影響，1月批發業營業額9,157億元，年減18.4％，為連續三個月以來的負成長；內需持續活絡，再加上農曆春節採購高峰，推升1月零售業營業額來到4,082億元、餐飲業營業額995億元，雙創歷年單月新高。

批發業1月營業額為9,157億元，年減18.4％，主因農曆春節 落點不同，工作天數較上年同月減少，加以全球經貿擴增力道減弱， 外需動能疲軟，客戶去化庫存壓力仍高，放緩拉貨力道，致機械器具 批發業年減19.1％、建材批發業年減28.4％、化學材料批發業年減 31.9％、家用器具及用品批發業年減22.7％。

零售業1月營業額為4,082億元，為歷年單月新高，年增4.2％， 主因適逢農曆春節前採購高峰，加以疫情常態化帶動出遊及商場購物 消費需求回升，致百貨公司年增35.1％、布疋及服飾品零售業年增 22.8％、便利商店年增10.0％、藥品及化粧品零售業年增8.1％;其他 綜合商品零售業受惠春節長假帶動出入境旅客人次大幅成長，推升免 稅店業績，致年增44.0％;汽機車零售業、食品飲料及菸草零售業、 資通訊及家電設備零售業則因農曆春節落點不同，採購商機提前於上 月發酵，加以銷售天數減少，致分別年減12.4％、7.6％及9.0％。

餐飲業1月營業額995億元，創歷年單月新高，年增31.2％， 主因受惠企業復辦尾牙、農曆春節長假帶動聚餐、出遊增加，致餐館 業及飲料店業分別年增33.9％及13.5％；外燴及團膳承包業年增32.4％，主因航班旅運人次持續回升，帶動空廚餐點需求增加所致。

經濟部23日公布1月商業三大營業額統計。圖／經濟部提供

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