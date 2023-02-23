連5黑 1月工業生產指數2021年3月來新低

經濟部23日公布1月工業生產統計。經濟部表示，由於終端需求低迷，全球經濟成長動能疲弱，產業鏈持續進行庫存調整，加以適逢農曆春節工作天數減少，導致製造業生產活動明顯降低，1月工業生產指數為109.02、年減20.5％，1月製造業生產指數110.34，年減21.38％，雙雙寫下連五黑。

在資訊電子產業方面，電子零組件業年減19.70％，主因消費性電子產 品需求疲軟，供應鏈進行庫存調整，廠商調降產能利用率因應；電腦電子產品及光學製品業年減12.23％，主因受終端產品需求下滑影響而減產，惟伺服器、網通設備接單續溫以及廠商擴增國內產能，抵銷部分減幅。

傳統產業中，全球市場需求緊縮，產業鏈持續調節庫存，業者減產因應，致化學原材料業、基本金屬業分別年減26.75％及21.72％；機械設 備業年減30.55％，主因廠商對未來經濟展望不佳而降低設備投資意願，惟半導體生產設備受惠國際科技大廠持續擴廠而增產，抵銷部分減幅; 汽車及其零件業亦年減23.73％，主因農曆春節工作量能減少，以及汽 車零件在下游客戶庫存仍高下生產放緩所致。

展望未來，經濟部表示，5G、高效能運算、資料中心、車用電子等新興科技應用延續，可望挹注我國製造業生產動能，惟全球經濟受通膨及升息影響，終端需求仍顯疲弱，加上俄烏戰爭、美中科技戰等不確定因素續存，恐抑制我國製造業生產表現，後續發展需密切關注並妥為因應。

經濟部23日公布1月工業生產統計。圖／經濟部提供

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