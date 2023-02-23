蔣萬安發1,500元敬老金 有現金可領

台北市前市長柯文哲卸任前公布今年將發放1200元重陽敬老金，台北市長蔣萬安選前開出支票，承諾恢復發放1500元敬老金，上任後立刻指示社會局辦理。

北市社會局長姚淑文今證實，65歲以上長者每人發放1500元敬老金，長者可至四大超商嗶卡領取，10月以後可到里辦公室領取現金，推估今年底有55萬名長者受惠，將向議會追加2.3億元預算。

柯文哲上任後取消65歲以上每年1500元的重陽敬老金，台北市議會2021年通過「北市重陽敬老禮金致送自治條例」後要求市府發放敬老金，金額由市府決定。柯市府2022年規畫，今年起發放1200元敬老金，編列6.22億元預算，並限定敬老卡領取，但蔣萬安指示加碼到1500元敬老金，拋出要採現金發放。

姚淑文今表示，社會局修改「台北市重陽敬老禮金發放金額標準」後於21日市政會議通過，將送議會備查，未來針對65歲以上長者，將發放1500元敬老禮金，99歲以上長者則發放1萬元。

姚淑文強調，採多元致送方式，目前有46萬名長者有敬老卡，可前往全台7-11、全家、萊爾富、OK超商、美廉社、及台北101購物中心B1服務台「嗶卡」領取1500元儲值金，等同1500元現金，預估9月可靠卡領取。

姚淑文說，今年10月23日是重陽節，至少提前1個月開放敬老卡靠卡，而1個月後若長輩還沒去領取，造冊後以銀行帳戶發放，或請長者到里辦公室領取現金；若再過一段時間仍未領取，再去了解長者是否行動不便、臥床等，請里長與里幹事親送到府，請領資格會保留年底，年底前都可以補領，另99歲以上者一律採親送。

姚淑文表示，經過民政局向里長、理幹事調查，6成以上里長與里幹事贊成先靠卡領取，實施方式最可行，若每個長者都親送，里幹事跟里長會背一大堆現金，且長者使用敬老卡已經非常習慣，因此採用科技化方式發放，預估今年底65歲以上老人達55萬人可受惠，開議後會趕緊向議會追加2.3億元。

（中時 楊亞璇）