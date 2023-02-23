想拿薪資補助 旅宿業薪資至少要開這價碼

交通部23日表示，研擬「促進公共運輸使用方案」，以降低私人運具使用所造成之道路壅塞、環保衝擊及交通事故。另旅遊市場復甦緩慢，並影響國際旅客來台意願，研擬「加速擴大吸引國際觀光客方案」，提升來台旅遊誘因，加速國際觀光客來台。

在「促進公共運輸方案」內容，交通月票預計斥資200億元：北北基桃都會生活圈要推動1,200月票，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。王國材表示，正在趕時間，因為票證等刷卡設施要修改，力拚7月上路。

中彰投苗及南高屏生活圈研議採「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票；在其他縣市部分（竹竹、雲嘉嘉、宜蘭），則可依單一縣市或與鄰近縣市之緊密程度及運具條件，因地制宜採「單一訂價」或「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票。交通部長王國材表示，定價如何要尊重地方縣市希望自己宣布。

另外在觀光景點公共運輸提升部分，路政司長林福山指出，優化64條台灣好行路線，請業者替路線、增開班次，加強路網連結，轉換民眾依賴自行開車往觀光景點。再者，觀光路廊也會推動在地有腳接駁服務，將提供優惠促銷方案並擴大整合行銷宣傳，強化旅遊便利性與景點串聯功能。

為加速觀光產業復甦，交通部爭取53億元特別預算投入「加速擴大吸引國際觀光客方案」。為促進自由行旅客來台措，林福山表示，預計發放50萬份5,000元消費金，並且針對8人以上團客每團獎助1萬元，15人以上團客每團獎助2萬元，預計有9萬團可受惠。

另旅宿業長期存在缺工問題，林福山指出，針對旅宿業增僱房務及清潔等新進服務人員，如果北部竹竹以北六縣市薪資達到3.3萬元以上；其他縣市達3.1萬元，會給予業者每位每月5,000元的獎助一年，且期滿不可降薪，預計補助1.6萬人。

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