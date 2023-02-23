進貨價狂飆！蛋行賠到倒閉嘆：30年最慘

全台鬧蛋荒，許多賣場都限購雞蛋，一位雞蛋批發商表示，現在一堆人亂喊價，一箱雞蛋20台斤喊到1,300元，換算下來每台斤65元，若以每台斤55元的零售價賣，多賣就是多賠錢，蛋價高到民眾受不了，聽說有蛋行因此賠到倒閉，真的很慘，過去2、30年來都沒發生過這樣的狀況。

雞蛋批發商表示，因為雞瘟的緣故，很多雞都死掉了，當然就沒有蛋，而雞蛋在市面上流竄，很多人亂喊價，喊到一箱1300元，他們哪裡敢買，買來賠死嗎？新莊就是有一間雞蛋行，就是這樣賠到倒店。

雞蛋批發商也說，蛋價調漲對他們一點幫助也沒有，他進貨一箱雞蛋，約20台斤就要1,300元，換算下來每台斤的成本價就要65元，他每台斤以零售價55元賣的話，很多人都會哇哇叫，但以這樣的價格賣，根本都是在賠錢，所以現在幾乎都不賣給店家了，只提供給老客戶購買。

雞蛋批發商哀嚎說，2、30年來第一次遇到這樣的情況，真的很慘。他也預估至少要到清明連假以後才不會那麼缺蛋，雞病死了不可能馬上補雞種進去，因為病毒可能還在，而且就算現在要冒險補雞種，也沒有雞種。

缺蛋引爆民怨，農委會主委陳吉仲也發長文道歉，承諾將進全力解決這個問題，並解釋說過去雞蛋產地價格由每台斤23塊漲到42塊半，會上漲的原因就是飼料成本，加上禽流感H5N1的病毒讓許多國家大受影響，且最近氣溫偏低，目前量產的部分是11萬3千箱，離原來的需求12萬箱還有點距離，農委會將努力調度滿足國人需求。

（中時新聞網 何立雯 、中時、 黃子明）

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