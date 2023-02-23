擔心勞保破產趕快一次領？專家精算會後悔

根據勞保精算報告，勞保將在2028年破產，距離現在只剩5年，各界籲召開開國是會議，勞動部長許銘春昨表示，政府會持續撥補，挹注勞保財源，也會持續蒐集各界意見做詳細規劃。勞工擔心，即使勞保在政府支持之下不會破產，但萬一勞保年改，將來多繳少領，退休時是否應該選擇一次領，以免越晚領變數越多？

近年由於國人平均餘命延長，勞保按月領可以活到老領到老，目前有9成退休勞工都是請領年金，請領一次給付者僅1成。但是如果擔心勞保破產或年改，考慮退休時把錢一次領走，理財專家表示，勞保真的破產機率微乎其微，頂多就是年改，但即使年改，選擇年金還是相對划算，擔心將來領不到而選擇一次領，很可能會後悔。

以年資30年、平均投保薪資4萬計算，一次請領老年給付為180萬元：

40,000×15+40,000x(30-15)x2=1,800,000

同樣年資30年、平均投保薪資4萬，每月領年金為18,600元：

第1式：「平均月投保薪資×年資×0.775％+3,000元」=12,300元

第2式：「平均月投保薪資×年資×1.55％」=18,600元

取較高者第2式，每月領取18,600元。

等於10倍以上的投資報酬率

專家表示，每個月18600元看似不高，但以退休金「4％法則」（年提領額度x 25倍；或月提領額度x 300倍），回推這筆勞保年金的含金價值，相當於擁有558萬元的本金，才能每月提領1.86萬元。

萬一將來年改，勞保年金打7折，那麼每月領到的錢將剩下13,020元，以「4％法則」回推年金的含金價值則為390.6萬元，比年改之前少了167.4萬元。

即使萬一將來年改後，年金打7折，按月領的年金實際價值仍高於一次領。

此外，以勞工所繳的勞保費來看，上例薪資4萬，每月繳費960元，30年下來繳了34萬5600元的保費，卻能擁有含金價值558萬元的年金，即使年改打7折也有390.6萬，等於10倍以上的投資報酬率。因此專家提醒勞工，別因為擔心破產或年改，而萌生「趕快全部領」的想法，甚至放棄保勞保，更得不償失。

※免責聲明：文中所提之內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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