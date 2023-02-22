元月失業率3.5％ 創22年低

主計總處22日公布元月就業統計指出，由於春節前的年節工作增加，元月失業率3.50％，創近22年單月最低，而季調後後失業率3.60％也與上月持平，顯示當前勞動市場續呈穩定，隨著年後轉職潮，研判2月失業率將會回升。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，今年元月的調查資料標準周，落在1月8日～14日，剛好是農曆春節前兩周，年節效應明顯，活絡的商業活動帶動了用人需求，就業人數月增2萬人，失業人數、失業率皆呈下滑。

主計總處指出，元月失業率3.50％，為連續五個月下降，並且創下91年以來最低，也就是22年單月最低，外界關注的幾項指標，如因業務緊縮而失業者月減3千人，因經濟因素工時不足35小時者更減3萬人，顯示當前失業情勢穩定。

另外，經季節調整後的失業率，在元月為3.60％，與去年12月持平，主計總處官員說，這顯示即使排除年節效應（臨時性工作增加），失業情勢依舊呈穩定狀態。

至於近期全球景氣降溫影響出口，進而影響勞動市場的情況是否已出現？陳惠欣說，從元月的就業調查資料還看不出來，但從日前所發布的廠商面調查（去年12月受僱人員調查）確實已讓製造業加班工時呈現減少，主計總處將持續觀察這一波不景氣對就業的影響。

展望2月勞動市場，陳惠欣指出，由於春節臨時性工作結束，加以正逢年後轉職潮，應該會回升，依過去四年（108～111）資料，2月失業率都比1月提高0.04～0.08個百分點。

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