今年GDP成長率 恐8年最低

主計總處22日公布最新預測，在全球景氣降溫影響下，將今（112）年出口成長調降至-5.84％，為八年來最大減幅，民間投資也出現近六年首度負成長。受此影響，今年經濟成長率下修至2.12％，創近八年最低，但若將稅收超徵3,800億特別預算納入，今年經濟成長可望接近2.5％。

主計總處昨召開「國民所得評審會議」修正經濟預測，主計總處表示，依據國際貨幣基金（IMF）元月預測，今年的世界貿易量成長率將由去年的5.4％降至2.4％，外貿動能降溫，預測今年我國商品出口年減5.8％，創下近八年最大負成長

另外，民間投資雖然半導體投資先進製程、離岸風電等綠能投資持續建置，但由於全球經濟前景不確定性仍高，以致企業資本支出轉趨審慎，主計總處也將今年民間投資成長率由原來3.04％大幅下修至-1.13％，為六年來首見的負成長。至於民間消費，受惠於民生經濟活動漸回常軌，估計今年可以成長5.24％，創下民國94年以來新高。

綜合外貿、投資及消費，主計總處將今年經濟成長率由2.75％下修至2.12％，創近八年最低，以各季觀察，在首季-1.20％之後，第二季將轉為2.73％正成長。主計長朱澤民認為：「自第二季起，經濟可望回溫。」

朱澤民表示，讓主計總處將今年經濟成長下修的最重要原因是出口減少，至於民間投資動能仍在，民間投資之所以負成長，有一個原因，是過去兩年成長較高，若以近三年（110～112）觀察，民間投資平均每年仍成長8％。

朱澤民表示，現在指標都是一年一年算，容易受到比較基數的影響，觀察長期趨勢比較恰當，以此而言，今年經濟成長預測雖下修至2.12％，但以近三年平均（110～112）仍有4％，和世界各國比起來還是不錯水準。

這項預測是否考量了3,800億元的特別預算效應？朱澤民表示，由於稅收超徵3,800億元的特別預算尚未獲立法院審查通過，因此本次預測未納入評估，但保守估計特別預算獲通過的話，可讓今年經濟成長提升0.35～0.45個百分點，讓今年經濟成長預測接近2.5％

朱澤民表示，3,800億元中很多是移轉性支付，這些錢發出去，有些人會儲蓄，或去國外旅遊，或買國外化妝品，這樣帶動消費的效果就會低一點，因此他呼籲大家多在國內消費，以讓乘數效果能在國內發生。

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