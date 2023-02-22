今年經濟成長率下修至2.12％ 近8年最低

主計總處今（22）日公布最新預測，受全球景氣降溫，出口衰退影響，主計總處將今（112）年全年經濟成長預測由2.75％下修至2.12％，創近八年最低，但如果納入3,800億特別預算的支出，可望讓今年經濟成長率接近2.5％。

主計總處召開「國民所得評審會議」，修正今年經濟預測，受全球貿易量擴張趨緩影響，主計總處將今年海關出口年增率由-0.22％，大幅調降至-5.84％，另外也同樣受景氣影響，將今年民間投資成長率由3.04％下修至-1.33％。

雖然如此，由於政府投入公共建設將逾6,000億，因此政府固定投資成長率反而由5.06％上修至5.56％，對於穩住今年經濟成長有正面貢獻。

主計長朱澤民表示，由於稅收超徵3,800億元的特別預算尚未獲立法院審查通過，因此本次預測未納入評估，但估計特別預算獲通過的話，可讓今年經濟成長提升0.35～0.45個百分點。

綜合國內外情勢，主計總處將今年經濟成長率由去年11月所估的2.75％下修至2.12％，創下民國105年以來最低，朱澤民表示，若加入3,800億特別預算的支出，研判可讓今年經濟成長率接近2.5％。

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