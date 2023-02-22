「疫苗+1」將上路 薛瑞元曝光背後考量

指揮中心預計在3、4月推出「疫苗+1」，鼓勵民眾接種新冠疫苗。衛福部長薛瑞元22日對此政策規劃說明，他問「大家記得現在打到第幾劑嗎？」，現在記得的記性不錯，會推出這項政策希望免去大家紀錄現在打到第幾劑、打了幾個月。

指揮中心指揮官王必勝日前表示，未來新冠疫苗接種計畫會在23日詳細跟民眾說明；接下來次世代疫苗預計採取年度施打的概念，建議民眾一年施打一劑，如同流感。發言人羅一鈞也說明，為了未來比較大的防疫鬆綁，預計和地方政府合作推動「疫苗+1」，只要是3個月內沒有打過疫苗或是沒有確診的民眾都可以來接一劑。

羅一鈞說明初步規劃方向，一般人每年接種一劑新冠疫苗，而高齡長者、慢性病等高風險族群每年接種兩劑，並且要與前一劑接種間6個月。他也說，為了因應接下來大規模防疫鬆綁，在3、4月預計和地方政府合作推動疫苗接種活動，會透過大型疫苗接種站、造冊、到宅等方式讓民眾方便接種，詳細計劃仍待周四疫情記者會公布。

指揮中心規劃接下來會調降新冠肺炎調降法定傳染病、確診者隔離措施改變以及通報措施改變等也都在密切討論。根據規劃3月有望實施輕症免通報免隔離，5月可望全面口罩鬆綁，而法定傳染病等級調整會是最後一步驟。

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