勞保年改有新進度？許銘春這樣回應

勞動部22日舉行喬遷典禮，在經歷5度搬遷之後，終於找到最終的辦公廳舍。勞動部長許銘春會後受訪時也提到勞保年改，從2020年到今年已經挹注1,170億元，今年會再撥補300億元來到1,470億元，對穩定勞保基金、挹注財源有很大的幫助，至於年金改革部分，還會持續凝聚社會共識，審慎規劃。

許銘春表示，今天從新家重新再出發，也會秉持維護勞工權益的初衷。她細數，勞動條件、勞工福祉、職業安全衛生等成果，也提早目前會繼續推動就業服務法、移工留才久用、持續努力推動最低工資法；至於產業界最關心的缺工問題，也會繼續專業推動協助，補足產業缺工人力。

在促進失業者就業部分，許銘春表示，勞動部也會協助青年順利銜接職場，配合青年活動就業方案，讓青年人順利進入職場；勞工安全部分也會加強職業性癌症高風險勞工的維護；在工會部分也會維護勞動三權，以安穩、安心、安全政策目標來落實。

被媒體問到勞保年改的進度，許銘春表示，勞工保險是國家辦的社會保險，也攸關我們每一位勞工退休後的生活安全，這部分政府一定會負起最終的給付責任、一定會照顧退休勞工。她說，這幾年透過撥補，從2020年到今年總共有1,170億元，會疫後特別條例通過之後再撥補300億元，來到1,470億元，這對穩定勞保基金，財源挹注有很大的幫助，至於其他的因應措施，會持續搜集各界意見，凝聚共識、審慎規劃，慎重照顧勞工退休生活後的經濟安全。

近期有不少立委、專家學者認為應辦理國是會議來討論勞保年改議題，許銘春回憶，透過各界工會、團體專家的對話來搜集意見，這也是可以凝聚大家的意見，對勞保改革議題的具體意見，我們會持續這樣溝通了解，針對勞保年改的部分有詳細的規劃、在適當的期程來做推動。

延伸閱讀

勞工退休符這兩條件 可請領月退金！

勞退自提6％有3大好處 但要留意這件事

救勞保破產 全金聯籲具體推動勞保財務改革

勞保破產怎麼辦？這兩根救命稻草要抓牢