普發6,000元 4月中就能領

立法院21日三讀通過攸關全民普發現金的疫後特別條例，經費上限3,800億元，且施行日期至2025年12月31日止，不再延長。民進黨黨團幹事長鄭運鵬示，最快4月10日當周院會處理特別預算案，在4月中普發現金6,000元。陳揆隨後宣布，行政院將在周四（23）日提出特別預算案送請立法院審議。

陳揆表示，這是他上任後的第一個三讀通過法律案，為讓這幾年的經濟成長果實能全民共享之外，還要能照顧社會更多弱勢及因疫情期間受到影響的產業，尤其是中小企業、中低薪房貸族及學貸族等，就各面向提出對策，面對國際經濟局勢的挑戰。

特別條例適用範圍共10項，包含挹注健保、勞保基金及台電；減輕居住負擔及提高居住品質；加強照顧弱勢族群及提供關懷服務；擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔。

以及推動產業及中小企業升級轉型；加速擴大吸引國際觀光客；強化農業基礎設施，照顧農漁民權益；減輕就學貸款人的負擔；擴大藝文消費及振興藝文產業，以及普發現金。

特別預算案上限3,800億元，據悉，行政院上周已與各部會協調經費分配，包括挹注300億元、200億元給勞保基金和健保，台電虧損補貼500億元。至於普發現金匡列1,400億元。

在交通月票及加速擴大吸引國際觀光客，交通部可分配約280億元；經濟部推動中小企業升級轉型爭取250億元；內政部中低薪房貸補貼約165億元；教育部補助兩類學貸青年償還1年本息則至少要200億元。

交通月票部分，除北北基桃每月1,200元外，外傳南高屏為999元，中彰投800元。另雲嘉嘉將組成生活圈，苗栗則加入中彰投結盟，新竹縣市也將提出交通月票組合，總計17個縣市提出初步方案；其餘台東、花蓮、澎湖、金門、馬祖尚在研議中。

鄭運鵬表示，朝野黨團之前協商決定，3月3日邀閣揆陳建仁報告特別預算案並備質詢後，預估3月6日當周付委審查，再加上1個月冷凍期，最快4月10日當周（11日）院會就能處理特別預算案，可在4月普發現金6,000元。惟國民黨團仍呼籲普發現金1萬元。