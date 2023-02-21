6000元就要發了！疫後特別條例三讀通過

國發會今（21）日晚間表示，立法院21日三讀通過「疫後特別條例」，本條例將充分運用111年3,800億的超徵稅收，透過適度擴大財政支出，以全面強化台灣整體經濟、社會韌性及應變能力，並讓經濟成果與全民共享，達成「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」等四大目標。

國發會指出，疫後特別條例將將從十個面向，打造溫暖而堅韌的台灣，讓台灣邁向疫後復甦，十個面向依序是：

（一）挹注健保、勞保基金及台電。

（二）減輕居住負擔及提高居住品質。

（三）擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔。

（四）加強照顧弱勢族群及提供關懷服務。

（五）推動產業及中小企業升級轉型。

（六）加速擴大吸引國際觀光客。

（七）強化農業基礎設施，照顧農漁民權益。

（八）減輕就學貸款人之負擔。

（九）擴大藝文消費及振興藝文產業。

（十）普發現金新臺幣6,000元。

國發會表示，「疫後特別條例」及其特別預算施行期間自公布日施行至114年12月31日止，行政院已請各部會依本條例各項政策籌編預算及相關執行細節，並儘速提出相關預算規劃後送請立法院審議，持續打造經濟與社會韌性，並讓全民儘速共享經濟成果。

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