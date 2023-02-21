健保6,000項藥品將調整 砍藥價近82億元

健保署長石崇良21日指出，經過盤點有約6,000項藥品價格將調降，調降依據為健保支付價格高於所做的藥價調查的藥物，2021-2022年合計調整價格為81.8億元，藥價調整預計在4月起生效。

健保藥品費用採取分配比率目標制（Drug Expenditure Target, DET）方案，預設每年藥費支出目標值，讓藥費維持於穩定及合理範圍，在總額支付制度下，有效管控藥費支出。惟2020年藥價調整作業受到疫情影響，其藥 價調整由2021年4月1日延後至2022年1月1日生效。

健保署指出，2021年方案原依各界意見訂於2022年1月1日生效，惟公告後各界反映相關建議，經健保署與藥業團體溝通後，在2022年重新公告2021-2022年合併辦理，藥價調整生效日期為20223年4月1日。

詳細藥品調價結果將在24日公告，廠商如因匯率或成本變動等因素，致藥品價格有不敷成本情事，廠商可依規定檢附成本等資料向健保署提出調高健保支付價格建議。

石崇良為避免影響藥品供應意願，藥價調整會考量3原則：

(1)已低於基本價之藥品不調整

(2)調整後藥價低於基本價者最多調整至基本價

(3)已向食藥署通報並經評估確認短缺之藥品不調整

另外，為因應近期部分指示用藥出現缺藥危機，健保收載的指示藥品也適用前3項原則。

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