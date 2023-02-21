通勤月票可跨域使用 中彰苗拚年中上線

對於行政院會預計23日拍板「中央促進公共運輸使用方案」，中市府今天表示，已與苗彰投先討論，未來還可能擴大凝聚中台灣治理平台8縣市共識提出計畫，估年中可以上線。

行政院會預計23日拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏等生活圈推出通勤通學月票，台中市政府交通局長葉昭甫對此在市政會議後接受媒體聯訪表示，目前交通部只請各縣市先討論，市府會等中央的核撥原則定案後，再提出申請計畫。

葉昭甫指出，台中市本來就有轉乘優惠及票差補貼措施，但都在台中市境內實施，而這次中央提出的是定期票的概念，例如彰化有很多民眾先搭台鐵到台中後，再使用台中市的公共運輸工具，未來如果推出套票，跨域民眾就很方便。

葉昭甫說，目前市府已與彰化、苗栗與南投先行討論，未來可能擴大到中台灣區域治理平台的8縣市，都可以加入到定期票方案裡，屆時民眾只要買了套票就可以吃到飽，但目前中央的核撥原則還未定案，市府將等中央核撥原則出爐後再提出申請計畫，預估今年6、7月就可以上線。

台中市議員陳雅惠認為，以中彰投生活圈交通月票來說，對於每個月交通費大於1000元的使用者是有利的，但若低於1000元，恐不需要去買月票，這項措施只有少部分族群會使用到，效益不大，若可以把生活圈範圍跨區拉大，例如台中到台南就讀的學生時常須返家，受益人數就會比較多。

（中央社）

交通局：中部的票價一定會比北部便宜

交通部計畫推出「公共運輸月票補助」，針對北北基桃、中彰投及南高屏3大生活圈的通學通勤族補助，台中市府交通局長葉昭甫表示，目前市府已與彰化、南投及苗栗有初步共識，未來希望邀請8縣市加入定期票方案。市議員陳雅惠認為，補助範圍應該擴大，讓更多人真正受惠；市議員楊大鋐則說，中央此方案對中部民眾來說不太有感。

葉昭甫表示，台中市目前就有推行公共運輸定期票，提供通學通勤的市民轉乘優惠或票閘補貼等措施，但過去的範圍侷限在台中市內，未來中央將提出月票機制補助方案，市府初步已經與苗栗、南投及彰化有初步共識的凝聚。

目前台中市每日搭乘公車人次約30萬、捷運日運量約3萬，葉昭甫舉例說，彰化有許多民眾每天搭乘台鐵到台中市上班或就學，他們下火車後會轉乘其他公共運輸工具，未來可規畫類似的套票，希望擴大到中台灣區域治理平台的8個縣市，在民眾端只需要購買票卡或以虛擬卡的方式，不必思考搭一趟車要花多少錢，可以月月「吃到飽」。

葉昭甫也強調，目前交通部的補助核撥原則還未出爐，但台中市府已經積極尋求其他縣市的意見，實際面必須等月底核撥原則確定後，才能夠提出申請計畫，且基本原則在於，提出的方案必須比民眾單趟乘車便宜。

交通局指出，套票方案還牽涉到不同系統的後端清分問題，且票價的清分是全部由政府買單？或是業者、民眾部分負擔？至今都還沒確定，市府會先提出幾個可行性方案，之後再爭取中央支持，但可以確定的是，中部的票價一定會比北部便宜。

陳雅惠表示，有台中市民每天搭火車到彰化上班，來回一趟的車資約40元，每月花費不到1000元，月票補助的效益不大，建議補助區域能向外擴大，才能真正讓民眾受益。

楊大鋐則說，台中市已有雙十公車的優惠，交通部的方案對一般通勤或通學的市民來說不太有感，建議市府從區域治理的角度，與周邊縣市研商，提供公共運輸路網優化方案，才是對中彰投民眾有真正利多。

（中時 林欣儀）

雲嘉嘉3縣市協商向交通部申請

交通月票補貼政策規劃範圍為全台3大生活圈，卻少了雲嘉嘉地區，嘉義市長黃敏惠認為雲嘉嘉處於「公共運輸不平權」困境，將與區域縣市協商，向交通部提案。

媒體報導，行政院會預計23日拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏等3個生活圈推出通勤通學月票。北北基桃生活圈月票每月約新台幣1200元，中彰投、南高屏等生活圈在千元以內，月票將可搭捷運、公車、輕軌、客運及公共自行車等運具。

對於交通月票補貼政策少了雲嘉嘉地區，黃敏惠接受媒體聯訪表示，中央政策應該要周延，也要與地方政府溝通，對於國民更不能因區域不同或交通發展落差而有差別待遇。

黃敏惠指出，區域公共運輸系統發展，長期以來南北就存在差異，縣市政府與六都之間更有極大落差，雲嘉嘉地區更是一直處於「公共運輸不平權」困境。

黃敏惠說，雲嘉嘉生活圈也需要中央關注與重視，已責成交通處研擬方案，為民眾爭取交通權益，待與區域縣市協商後，立即向交通部提案申請。

雲林縣政府工務處長汪令堯表示，雲嘉嘉3縣市已研議合作「雲嘉嘉月票」，預計結合3地公路客運、市區客運及台鐵等月票，串聯通勤路網，實施票證優惠，預定3月完成細部計畫，一併向中央爭取補助。

嘉義縣政府指出，目前已先草擬雲嘉嘉生活圈通勤通學月票方案，票價為一張1200元，將與雲林縣及嘉義市府協商討論，再提出確切的雲嘉嘉生活圈月票方案。

（中央社）

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