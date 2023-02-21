勞保破產怎麼辦？這兩根救命稻草要抓牢

害怕勞保被老人領光光？「自救放大絕」還有兩根救命稻草

勞工保險（簡稱勞保）是一種社會保險制度，也就是說政府為了避免勞工發生職災、疾病、年老等等狀況的時候，沒有錢可以應急，強制規定雇主與員工，每月從薪資中提撥部分錢來投保，事先做好準備。勞動部每三年，都會針對勞保的狀況做精算報告，根據最新的精算，勞保基金將於2028年，也就是不到五年內，就會破產。

台灣雖然不是高齡化最嚴重的國家，但卻是高齡化速度最快的國家之一，預計在2025年，65歲以上的人口比例，就會超過總人口的20％，變成超高齡社會，再加上健保普及、醫療進步，人口平均壽命延長，領老年年金的時間也會更長，勞保支出變多了，少子化導致收入跟不上，不進行年金改革，破產只是早晚的事。

萬一勞保破產，退休金拿不到怎麼辦？其實退休金除了勞保之外還有勞退，然而，有可能出現破產的是勞保非勞退，其因是勞保採隨收隨付制，也就是收取目前在職勞工的保費，作為支付勞保給付的財源，入不敷出才有破產危機。

勞退則為雇主每月最少提撥6％的薪資到勞工專戶中，且費用不得包含在勞工薪資內；而勞工還可再選擇「勞退自提」，從每月發放的薪水中最多提扣6％薪資，到退休金帳戶增加儲蓄，累積的本金和投資收益，也是勞工退休金之一。

除了勞保、勞退，在開始規劃要請領勞保年金之前，也可先確認一下是否符合國保（國民年金）的加保資格，由於法令規定，請領勞保年金者不能再參加國保，建議提前幾年加入國保，就算只有少少幾年，只要年滿65歲起就可以按月請領，活到老、領到老，拯救老年生活。

（旺得富理財網 黃順德）

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