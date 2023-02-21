普發現金6千最快這時領 3領取方式快筆記

立法院今（21）日表決通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，三讀明定經費上限3,800億元，預計3月底或4月初，就可領到6千現金，共有線上申請直接入帳、ATM領鈔、郵局臨櫃申請等3方式可領，其中ATM只要輸入身分證號碼及健保卡卡號等2組密碼，即可秒入帳。

據了解，《疫後特別條例》經費適用項目除了普發現金、減輕就學貸款及振興藝文產業外，也將挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及台電公司，施行期間至2025年12月31日。

至於普發6千的領取方式有3種，分別為線上申請直接入帳、ATM領取鈔票、郵局臨櫃申請，因發放原則比照五倍券，外籍人士若符合資格也可領取。

提供ATM領現的銀行，包含台銀、土銀、合庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台企銀等8家公股行庫，以及國泰世華、中信、台新及中華郵政等4家，全台約76.5%、約2萬4,922台均可使用。

綜合先前媒體報導，中華郵政、國泰世華及第一銀行都已經修改ATM系統，民眾插入金融卡確認為有效卡及身分後，只要輸入身分證號碼和健保卡號，6,000元就能輕鬆帶回家。

至於弱勢或特殊族群而言，政府規劃不用事先登記，就可以將6千元直接入帳至戶頭。

（旺得富理財網 旺得富社群中心）