勞保中斷後還可請領？這筆沒領保證捶心肝

勞保屬於在職保險，以實際從事工作的勞工為加保對象。有民眾年輕時曾投保勞保，但後來因健康因素、或改行做生意而辭掉工作，導致勞保中斷，等到年紀大了，符合65歲退休年齡，這時，年輕時曾經投保一段時間的勞保，還能請領老年給付嗎？勞保局答案是肯定的，只要有保過勞保，不論中斷多久，都可以請領老年給付！

勞保局表示，在勞保條例修正前，已經退出職場多年，中斷勞保的民眾，是無法請領老年給付。在98年勞保條例修正施行後，老年給付的請領規定改為：

年滿60歲有保險年資者，可依下列規定請領老年給付：

1、保險年資合計滿15年者，請領老年年金給付。

2、保險年資合計未滿15年者，請領老年一次金給付。

不受5年請求權時效的限制

因此，根據修正後的勞保條例，只要曾經參加過勞工保險，不管中斷投保多久，都可以在年滿60歲（請領年齡自107年起逐步提高至65歲）時，提出老年給付的申請。此外，被保險人請領老年給付，也不受5年請求權時效的限制。

以曾經投保勞保9年後中斷、投保月薪4萬為例，因年資未滿15年，只能請領老年一次金，計算方式為：年資*投保薪資，即9*4萬元=36萬元。另外，如果民眾中斷勞保之後，曾經投保國民年金(國保)，依規定年滿65歲時即使已領取勞保老年給付，仍可以請領國保老年年金給付。

（旺得富理財網 王順泉）

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