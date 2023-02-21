年金改革魔王進逼 謝金河揭最大痛點是它

人口老化成多國政府的共通難題，財信傳媒董事長謝金河表示，兩岸三地人口同步淨減少，死亡率已超越出生率，且數字愈來愈可怕，退休老人領的養老金，遠超在職青年的薪水，國家財政恐怕吃不消，僅剩年金改革是唯一解方。

謝金河在臉書以「生不如死：兩岸三地共同的問題」為題發文，表示最近兩岸3地不約而同公布人口數據，出現1個共同交集：人口淨減少！其中，中國大陸總人口數14億1,175萬人，比2021年減少85萬人，其中，新生兒956萬人、死亡1,041萬人，這是中共建國以來罕見的人口淨減少。

香港也公布2022年人口733.32萬人，比2021年740.15萬人，減少6.83萬人，其中，新生3.25萬人，死亡6.21萬人，淨減2.95萬人。值得注意的是，去年香港辦理移出的有6萬人，比移入的2.12萬人，減少3.88萬人，去年是香港人口浄減少最顯著的1年。

台灣狀況也很嚴重，去年台灣人口從2021年2,337萬5,314人減至2,326萬4,640人，浄減少11萬674人，其中，初生人口13萬8,986人，死亡20萬7,230人，這是台灣人口減少最顯著的1年。

最令人驚嚇的是台灣初生人口急遽下降，2021年15萬3,820人，去年只有13萬8,986人，這是一個可怕的數字。

謝金河更表示，在他出生的那個年代，初生嬰兒都在40萬人以上，到1990年後降到30萬以下，2017年破20萬大關，那年只有19.38萬人，這個年年創新低的景象，是台灣經濟長期最潛在的危機，值得當政者警惕！

中國大陸首度出現人口淨減少，未來也不輕鬆，最迫切的危機是人口快速老化，超過60歲以上的老人有2.8億人，占人口比率19.81％，65歲以上老人2.0978億人，占14.98％。

這個數字愈來愈可怕，未來國家財政恐怕吃不消，現在退休老人領的養老金，已遠遠超過年輕在職的人，這是國家財政的潛在危機。台灣在2016年完成的年金改革，現在中國大陸正要開始面對。

（旺得富理財網 李宗莉）

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