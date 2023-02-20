離岸風電區塊開發契約 獲選業者5月中申辦

經濟部於去年12月30日公告離岸風電區塊開發第1期選商容量分配結果，18日公告離岸風電區塊開發第1期行政契約，提供獲選業者於5月中旬前辦理行政契約簽約作業。

經濟部解釋，自去年8月5日起，已召開多場次的離岸風力發電區塊開發契約書（草案）說明會，同時於各種正式及非正式會議徵詢各界意見，參考各界提供之寶貴意見後，將惡劣天候因素、基礎建設延遲、法令變更等，列入行政契約不可抗力因素獲選業者得說明受延遲情形申請展延，提出相關佐證資料；另參考第二階段產業關聯執行經驗，調整產業關聯變更時機及罰則規定等，經濟部將在符合重大公共利益之原則下，提供彈性作法，確保所有風場開發案均能如期如質完工商轉。

在產業關聯議題上，經濟部針對產業關聯變更時機及罰則之規定進行必要之調整，包括：以首件完成時間為最終觀察期，作為國內量能確認時點、業者因不可歸責因素無法落實產業關聯應不受罰、產業關聯查核採記點制，風場完工且符合產業關聯規定，則取消罰則並免予計罰等，讓獲選業者能與國內業者之合作更為明確與落實，有助於良性帶動國內離岸風電產業之發展。

經濟部同時考量獲選業者於行政契約範本公告後，尚須辦理履約保證金繳納等簽約前置準備作業，申請簽訂行政契約之期限，將延長至公告日起三個月內，讓獲選業者有充分時間準備簽約相關事宜。

離岸風電為能源轉型重要工程之一，經濟部未來仍將堅持既定能源政策全力推動離岸風電，建構友善開發環境，積極協助獲選業者如期如質完成離岸風電建置目標，盡力實現強化能源安全、創新綠色經濟、促進環境永續等共榮願景。

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