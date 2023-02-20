今年公建預算逾6千億 國發會：穩經濟成長

國發會委員會今日（20）討論今年公共建設指出，雖然外需趨緩，但在公建預算逾6,000億的支撐下，估計今年政府固定投資成長仍將逾5％，有助於穩定今年經濟成長。

國發會副主委高仙桂表示，今年全球景氣低迷，外需趨緩，因此藉由公共建設建來支撐經濟成長就很重要了，雖然景氣走弱，民間投資會下降，但依主計總處的資料，今年政府投資的成長率將由去年的2.32％提升至今年的5.06％，政府投資將可以讓今年的固定投資成長率維繫在3.36％。

主計總處將在週三將修正今年經濟成長預測，今年的政府投資是否還能維持在5.06％？高仙桂表示，應該可以，因為除了6,000億以外，由於稅收超徵3,800億所編列的特別預算裡，有一部分也會投入公共建設，因此今年政府投資成長5％以上是沒有問題的。

高仙桂表示，今年政府投入的建設計畫已納入淨零排放、加強電網韌性等政策，包括大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫、台中電廠新建燃氣機組計畫、第七輸變電計畫、離岸風力發電加強電力網第一期計畫、南科超高壓變電所擴建計畫等等，這些支出不但可以提振今年經濟成長，也有助於強化電網韌性，穩定國內供電。

國發會指出，去年（111）整體公共建設執行了5,038億元，占可支用經費95.69％（經費達成率），連續三年超越95％，並創15年新高，今年仍會以經費達成率95％為目標。

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