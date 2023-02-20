何時全面脫口罩 指揮中心：5月有望全鬆綁

暌違800多天迎來口罩第二階段解封，指揮中心官員20日記者會亦全數沒有配戴口罩。指揮中心指揮官王必勝指出，有機會在5月時全面解除口罩管制。

指揮中心口罩令鬆綁採取三階段鬆綁，先是2022年12月放寬室外免戴口罩，20日再度放寬除交通運具、醫療院所外，室內免戴口罩；第三階段則將是採取全面自主配戴口罩。王必勝在疫情記者會上說明，5月有機會全鬆綁口罩管制，但仍然要看疫苗施打狀況以及國內外疫請。

交通部航政司長何淑萍也說明，公共運輸的車廂、船舶、航空器等運具及場站付費區或管制區，應依規定全程佩戴口罩，如鐵路、捷運、纜車、公路客運、市區公車、遊覽車及計程車、空運及海運等運具及場站。至於鐵路、捷運、纜車等場站的付費區域，機場航廈的管制區，以及海運客運場站的付費區或管制區，也屬藥戴口罩的範圍。

另，王必勝指出，世界衛生組織預計在4月底會檢討新冠肺炎被列在「PHEIC」（國際關注的突發公共衛生事件）一事，但方向為何目前仍不得而知。他強調，接下來新冠肺炎調降法定傳染病等及以及其確診者隔離措施改變，通報措施改變等也都在密切討論。

此外，王必勝表示，未來新冠疫苗接種計畫會在本周四詳細跟民眾說明。他透露，接下來次世代疫苗預計採取年度施打的概念，建議民眾一年施打一劑，如同流感。

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