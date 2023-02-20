2/20疫情｜本土＋11,808 連17天降溫

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增12,060例COVID-19確定病例，分別為11,808例本土個案及252例境外移入；另確診個案中新增44例死亡。

指揮中心表示，今日新增之11,808例本土病例，為5,471例男性、6,330例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（2,120例），桃園市（1,593例），高雄市（1,428例），台中市（1,331例），台南市（1,037例），台北市（1,006例），彰化縣（578例），新竹縣（379例），屏東縣（316例），苗栗縣（307例），雲林縣（247例），宜蘭縣（244例），新竹市（227例），南投縣（203例），基隆市（187例），嘉義縣（186例），花蓮縣（163例），嘉義市（102例），台東縣（67例），澎湖縣（44例），金門縣（40例），連江縣（3例）。

指揮中心指出，今日新增44例本土病例死亡個案，為21例男性、23例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、43例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去（2022）年12月27日至今（2023）年2月17日，死亡日期介於今年2月5日至2月17日。

指揮中心說明，今日新增252例境外移入個案中，為101例男性、151例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於今年1月21日至2月18日。