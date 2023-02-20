北北基桃1,200搭到飽 行政院會擬周四通過

各部會近期陸續公布有關疫後特別條例的規劃，同樣備受外界關注的交通部月票政策，預計本周四（23）日行政院會拍板並公布。按照規劃，北北基桃生活圈月票每月約1,200元，可搭乘捷運、公車、輕軌及客運，惟台鐵因系統設定複雜可能較慢加入適用，若有跨區運輸則中央最高補助9成。

行政院會23日預計拍板有關交通部的中央促進公共運輸使用方案及吸引國際觀光客來台方案。其中在交通月票部分，交通部擬爭取3年200億元預算，鎖定北北基桃、中彰投、南高屏等三個生活圈推動交通月票。

據悉，北北基桃交通月票原則一個月約收費1,200元，中彰投、南高屏等兩生活圈可能低於千元。北北基桃月票具體方案有望月底出爐，初期包含捷運（含機捷在內）、公車及輕軌，並爭取加入客運，至於台鐵因涉及系統設定較為複雜，預計較晚加入，亦即每月1,200元可以在北北基桃地區，搭乘各種運具吃到飽。

此外，交通部初步規劃，跨區城際部分，如台鐵及國道客運（例如統聯），針對月票收入去清分民眾實際使用要付給運輸業者費用後，若有不足部分，中央會負擔9成、地方1成；而區域內部分，如區域內桃園機場捷運、公車等，直轄市會補助一半，非直轄市則補助75％。

對於本周行政院會是否將拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏推出交通月票？行政院長陳建仁今（20）日出席111年「第七波安居緝毒專案」成果記者會聯訪時指出，在疫後特別條例和特別預算當中，就是要來特別照顧這些租屋族，還有中低薪的購屋族，以及通勤族還有學貸族，因為這一些人都需要靠大眾工具來進行每天的活動，所以我們會特別照顧到這些人。

陳揆說，相關的配套措施，有關於北北基桃的方案，或者是中彰投、南高屏的方案，都會來照顧通勤族，然後按照各個地區的特性設計相關的方案，讓每一個國民都能夠得到很好的照顧。在這個過程當中，也很感謝交通部，還有相關的部會，已經做了很好的規劃，有詳細的結果會在院會報告，也讓全民知道。

陳建仁也強調，希望朝野都能夠支持疫後特別條例跟特別預算早日通過，除了剛才講的通勤預算以外，還有每個人發6,000元的預算等等，希望在今日討論完以後，讓法案明日能夠通過，然後讓行政院能夠儘快地提出相關的預算案，讓大家能夠儘早得到照顧，儘早領到6,000元的現金，也讓勞保、健保，還有台電也能夠得到補助，希望疫後大家能夠過得幸福美滿的日子。

惟據悉，上周四行政院會，新北市長侯友宜親自出席時提出，針對交通月票，希望補助由中央全部買單，也不能只有使用特別預算，三年後要繼續補助；此外，高雄市也有提出，希望補助能夠注意南北平衡，台中市對此也做出呼應。惟交通部表示會持續研議，並無答應。

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