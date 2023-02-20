室內口罩令解除 4情況仍建議戴 QA一次看

執行812天的口罩令解除，繼室外免戴口罩後，今起（20日）室內口罩管制也鬆綁，除了醫療照護、公共運輸2場所強制戴口罩外，其餘由民眾自行決定配戴，但指揮中心也列出「建議戴口罩」的4大情況，包括有發燒或呼吸道症狀、長者或免疫低下者、人潮聚集或通風不良的場合、密切接觸長者或免疫低下者時，仍建議戴上口罩。本文整理口罩相關規定問題，供民眾參考。

至於學校部分，指揮中心表示，各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，3月6日起才開放室內脫口罩，且考量學校教學需求，學校可自行決定佩戴口罩措施。

哪些場所仍強制戴口罩？

1.醫療照護機，如醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構，仍強制佩戴口罩。

2.公共運輸及特殊運具，包括：鐵路、捷運、續車、路客運、市區公車及計程車、空運及海運（以及特定運具上包含運具及場站）、救護車及復康巴士要戴口罩。

但飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動，可脫口罩。

哪些狀況建議戴口罩？

指揮中心表示，4特殊情形建議配戴口罩：發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合、與年長者或免疫低下者，尤其是未完整接種疫苗者密切接觸時。

參加演唱會、百貨周年慶要戴口罩嗎？

指揮中心表示，這些放寬措施為通案性規定，相關細節可以由主管機關規定辦理，所以演唱會主辦單位、餐廳或是百貨公司，若規定佩戴，民眾不配合，主辦方可拒絕民眾入場。

吃到飽等餐廳可否強制客人夾菜戴口罩，或用一次性手套？

指揮中心表示，如果餐廳規定夾菜要戴口罩，民眾不配合，業者可拒絕客人用餐。

很多人一起搭電梯，要戴口罩嗎？

指揮中心發言人羅一鈞表示，這種符合「人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良場合」情境，建議戴口罩。

學校哪些室內場域強制戴口罩？

學校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車皆強制戴口罩。

進入賣場、超商、速食店要戴口罩嗎？

賣場如全聯、家樂福，速食業麥當勞、肯德基、摩斯等，以及4大超商皆表示可免戴口罩入內，但仍要求店員、工作人員配戴。

除了指定場所，其餘室內空間不強制戴口罩，但可以繼續戴嗎？

指揮官王必勝表示，鬆綁後絕大部分是「自主配戴」，不是說不可以配戴，民眾若想戴就戴。

（中時新聞網 莊楚雯 、中時、 黃子明）

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