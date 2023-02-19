台美雙邊自由貿易協定 可望上半年達陣

台美21世紀貿易倡議第二次實體談判會議甫於1月落幕，當時政府當局表示，將在數周內簽署早收協議，目標仍是年底簽BTA（雙邊自由貿易協定）。惟據悉，由於進度良好，台美有望在上半年提早簽署BTA，從有共識的5項議題陸續擴張至12項。

距離台美貿易倡議第二次談判已過逾1個月，外界相當關注進度。據悉，五項具有共識議題，已擬定逾9成章節，完整度相當高，僅剩一些文字需做法律確認。另考量簽署「早收協議」用詞會引起ECFA早收協議的聯想，但ECFA涉及關稅，台美貿易倡議沒有，恐引發爭議，因此據悉，可能改弦易轍，朝直接簽署BTA方向推進。

知情人士證實，目前有兩條路可選擇，一是全部12項議題談完，按照原定計畫在年底簽署BTA；二是雙方先就有共識五項議題直接簽BTA，後續再逐步擴張到12項議題，把章節陸續補上。這種作法在國際間很常見，例如WTO。

至於台美何時簽署BTA？該人士表示，若要採第二種形式，有望在今年上半年完成簽署，惟具體時間、地點和簽約形式（雙方見面一起簽，或是交換文件處理），都仍待進一步討論和定案。

台美雙方於2022年6月宣布推動台美21世紀貿易倡議，初擬11項議題，並於同年8月中啟動談判，11月在美國紐約召開首次談判會議，2023年1月14日到17日則在台北舉行新一回合、第二次實體談判會議。

會上除聚焦在關務及貿易便捷化、良好法制作業、反貪腐跟中小企業外，還新增第12項「服務業國內規章」，總計五項議題，由於雙方對大部分條文已有共識，當時希望在未來幾周用視訊方式，盡快談完並簽署「早收協議」。

參與談判官員表示，近一個月陸續進行多次視訊、郵件、電話往來，對於有共識五項議題進行章節確認，進度很好、雙邊討論也很成熟，可以說「離初步成果很接近」。儘管有機會先簽BTA，但「還沒有談完都不敢說」。

至於剩下的七項議題，該官員表示，像是標準、農業等議題牽涉複雜，相關部會對日後談判都會預做模擬，也會參考IPEF（印太經濟架構），或USMCA（美墨加協定）等協定狀況，進一步就法規面討論。惟雙方仍未約定下一次實體談判時間及地點。

黨政高層表示，台美貿易倡議談判原則是將效率最大化，雙方都明白簽署BTA會讓彼此關係有所精進，因此會先把架構架起來。當成功簽署BTA後，也會希望未來有機會觸及關稅等相關議題。