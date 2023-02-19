二大場所20日起室內可脫口罩 學校等3/6

口罩再進一步鬆綁！國內疫情趨緩，防疫規定逐步鬆綁，明（20）日起，除「醫院、照護機構」及大眾運輸（含計程車）等兩大類場所強制戴口罩外，室內可免戴口罩了，不過指揮中心仍建議配戴口罩的情境，包括人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良場合。

考量228連續假期，校園鬆綁將再等等，從3月6日開始。以下整理需戴口罩情境或條件，讓大家秒懂。

Q：哪些場所還是要強制戴口罩？共有兩大類場所必須強制戴口罩。

A：一、「醫療照護機構」：醫療、醫事（包含藥局）、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構。

二、「公共運輸及特殊運具」：車廂、船舶、航空器等運具及場站。公共運輸及特殊運具包括：鐵路、捷運、纜車、公路客運、市區公車及計程車、空運及海運（含場站）、救護車及復康巴士。

不過，如果在上述兩大類場所，需要飲食、拍照、不適合或無法戴口罩的檢查、治療以及活動時，可以例外脫下口罩。

Q：哪些特殊情境「建議」戴口罩？

A：有四種情境下，建議配戴口罩:(一)有發燒或呼吸道症狀。(二)年長者或免疫低下者外出時。(三)人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合。(四)與年長者或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時。

Q：當進入密閉狹小室內，例如電梯，需要戴口罩嗎？

A：除「醫療照護機構」以及「公共運輸及特殊運具」二大場所強制需配戴口罩外，其餘室內場所、室內空間，所有室內室外場域，民眾都可自主決定要不要戴口罩，如有擔憂均可持續戴口罩。惟電梯擁擠情境符合「人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良場合」情境，指揮中心建議「配戴口罩」。

Q：演唱會或是舉辦活動人潮擁擠時，需要戴口罩嗎？

A：除「醫療照護機構」以及「公共運輸及特殊運具」二大場所強制需配戴口罩外，其餘室內場所、室內空間，民眾可以自主決定是否要戴口罩。但若演唱會等主辦單位要求戴口罩，民眾還是得配合規定，主辦單位有權禁止不戴口罩的民眾入場或採取其他措施。

Q：學校需要戴口罩嗎？

A：考量111學年度第2學期各級學校開學前歷經春節連續假期以及寒假，並於開學後接續228和平紀念日4天連續假期，校園口罩鬆綁政策，從3月6日開始。

屆時，各級學校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等比照指定場所（醫療照護機構、公共運輸）規定，還是「應戴口罩」。除此外，學校可自行決定採取佩戴口罩措施。

圖／中央流行疫情指揮中心提供

圖／中央流行疫情指揮中心提供

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