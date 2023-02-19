租金補貼2.0 逾18歲皆適用 租壓最輕是它

政府新推出300億元擴大租金補貼2.0方案，放寬補助規定及對象，18歲以上租屋族皆可適用；台灣房屋以去年申請租金補貼的家庭人均月所得上限為依據，統計六都套房租金占月收的比例，台北市的單身租屋族最辛苦，平均租一間套房需給付1.8萬元月租，租金支出占月薪的32.1%，已超過月收入的三分之一，生活壓力為六都最大。

台中市平均套房月租金約8,735元，與台北市相比，每月可省下近1萬元的租屋開銷，租金支出僅約月薪的18.8%，負擔為六都最輕鬆。桃園市平均套房月租金約8,964元，租金支出約月薪的19.6%；在六都當中，台中、桃園套房租金所得比皆低於20%以下，租屋壓力相對輕鬆。

新北市平均套房月租金約13,025元，與台北市一樣，月租金都超過1萬元，租金支出占月薪的27.5%，負擔居六都第二高。南二都的高雄市、台南市平均套房月租金分別為9,188元、8,710元，套房租金所得比分別為21.2%、20.4%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市所得雖然高，但房價高、物價高，相對也反應在租金價格上，以北市租金行情，再扣掉水電、生活費、保險等日常支出，每月實際所得所剩無幾。

一般來說，房租支出最好能控制在收入30%以內，年輕上班族可以合租住家降低租金費用，或轉往負擔較輕鬆的生活圈，例如新北市，以時間換取空間和金錢，也可望存購屋基金買自己的房子。

除了雙北市，其他四都套房平均月租金都低於萬元，如以每月相同負擔，對租屋族來說「以買代租」，晉升有殼族機會大有可能，以負擔比最低的台中市來說，每月花費租金8~9千元，如以相同月負擔，以貸款8成，30年期房貸計算，已可入手西屯、北屯或南屯等熱區，總價約300萬元左右的中古小套房。