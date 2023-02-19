脫口罩倒數計時 本土+15,747例 死亡+68

明天脫口罩！本土單日仍新增15747例 68人死亡

明天起口罩令大鬆綁，僅醫院、公共運輸仍要戴，中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1萬5747例本土新冠肺炎個案，及130例境外移入；另確診個案中新增68例死亡，其中1例為境外移入個案。指揮中心表示，今日新增的病例數較上周日1萬6902例少1155例，減少約6.8%。

指揮中心表示，今日公布的最年輕死亡個案為40多歲男性，有心臟病及糖尿病史，曾接種3劑疫苗，10/25因發燒、咳嗽、呼吸困難至急診，檢查有肺炎住院，10/31新冠PCR陽性確診且有呼吸窘迫，因此轉入加護病房接受氧氣及瑞德西韋等治療，後續因多重併發症持續住院，1/30病況惡化不幸過世，死因為新冠肺炎。

指揮中心表示，今日新增之15,747例本土病例，為7,138例男性、8,604例女性、5例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,973例)，桃園市(2,031例)，高雄市(1,851例)，臺中市(1,805例)，臺南市(1,397例)，臺北市(1,362例)，彰化縣(697例)，新竹縣(500例)，屏東縣(401例)，雲林縣(383例)，新竹市(370例)，苗栗縣(325例)，基隆市(302例)，宜蘭縣(301例)，南投縣(246例)，花蓮縣(245例)，嘉義縣(220例)，嘉義市(149例)，臺東縣(111例)，金門縣(44例)，澎湖縣(28例)，連江縣(6例)。

指揮中心指出，今日新增67例本土病例死亡個案，為41例男性、26例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、63例具慢性病史、45例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年10月22日至今(2023)年2月15日，死亡日期介於今年1月15日至2月16日。

指揮中心說明，今日新增130例境外移入個案中，為53例男性、77例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日期介於今年1月19日至2月17日。

（中時新聞網 中時、鄭郁蓁、陳麒全；中時新聞網 莊楚雯）