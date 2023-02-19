2/19前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|2/20（一）
|經濟部公布1月外銷訂單
國產署記者會
中央銀行公布2022年第四季國際收支
|2/21（二）
|南區國稅局記者會
勤業眾信「2023鏈結創新˙驅動未來」高峰會
洛克威爾自動化記者會
|2/22（三）
|主計總處公布1月失業率
主計總處公布經濟成長預測
賦稅署記者會
網家法說會
|2/23（四）
|經濟部公布1月工業生產、批發零售及餐飲業營業額
友訊法說會
中央銀行公布1月五大銀行新承做放款統計
|2/24（五）
|勞動部公布最新無薪假統計
中央銀行公布1月貨幣總計數
中央銀行公布1月存款不足退票統計
台灣大哥大法說會
台灣經濟研究院公布2月份景氣動向調查報告
義雲會第二屆會長交接典禮，巧新科技董事長黃聰榮接任
磐安智慧財產教育基金會
世博科技顧問／國際智慧財產最新趨勢及因應研討會
國際財經焦點
|2/20（一）
|美國總統日，金融市場休市一天。
日本1月便利商店銷售
英國2月房價指數
|2/21（二）
|美國1月成屋銷售、2月製造業與服務業採購經理人指數（PMI）
德國2月綜合PMI
英國2月綜合PMI
法國2月綜合PMI
|2/22（三）
|美國MBA30年期房貸利率
法國2月企業信心指數
德國1月消費者物價指數（CPI）
|2/23（四）
|美國去年第四季國內生產毛額（GDP）、上周初領失業救濟人數、API每周原油狀況
歐元區1月通膨率
|2/24（五）
|美國1月個人所得支出、新屋銷售、營建許可
日本1月CPI
英國2月消費者信心
德國去年第四季GDP
法國去年第四季GDP、2月消費者信心
陸港澳焦點
|2/20（一）
|2月份貸款市場報價利率（LPR）
港股百度公布2022年第四季與全年業績
|2/21（二）
|港股匯豐、恒生銀行公布2022年第四季與全年業績
|2/22（三）
|港股阿里巴巴公布2022年第四季與全年業績
|2/23（四）
|香港1月CPI
港股港交所公布2022年第四季與全年業績
|2/24（五）
|恒指公布2022年第四季檢討結果，成份股變動3月13日生效
台股一周焦點
|2/20（一）
|法說會
|尖點、富邦媒、環宇-KY、保瑞
|2/21（二）
|法說會
|世界先進、智原、信邦
|2/22（三）
|除權
|崧騰
|2/22（三）
|法說會
|義隆、采鈺、欣興、宇瞻、網家
|2/23（四）
|除權
|中連
|2/23（四）
|法說會
|南茂、緯穎、文曄、立積、致伸、南茂
|2/24（五）
|除權
|鴻碩
|2/24（五）
|法說會
|台灣大、豐興、第一金、敦泰、明基材、華新
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