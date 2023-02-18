農經揭雞蛋日缺450萬顆 曝蛋荒緩解時機

全台鬧蛋荒，民眾叫苦連天；行政院副院長鄭文燦前往通路、蛋行訪視，農委會掛保證，雞蛋每日生產量11.3萬箱，約供應2260萬顆，足夠國人使用，不須搶購與囤積；農經公司卻打臉供應無虞的說法，每日雞蛋供應量根本沒這麼多，目前尚有2成的缺口，簡言之，每日缺450萬顆雞蛋，最快4、5月產量才能遞補上來。

農經公司突破政府掌握數字的盲點，主要是蛋農資訊更新速度慢，又擔心缺蛋議題被社會關注、補助權益可能受損，母雞折損不見得會詳實以報，導致政府掌握資訊與實際生產量有落差；現在通路「雞蛋」只要上架，民眾就一窩蜂搶購，供需失衡成了推升雞蛋價格的主因。

全台缺蛋荒自去年2月就開始了，通膨壓力、俄烏戰爭等衝擊，飼料價格太貴，蛋農生產意願不高；這波缺蛋是禽流感、天候等雙重影響，農經公司表示，政府反應太慢，去年10月才大量進口種雞，雞農從培育種雞到能大量產蛋，中間至少要6、7個月的時間成長，預估這波蛋荒最快要到今年4、5月後才能緩解。

農經公司表示，現在雞蛋供應得仰賴「老母雞」撐住，坦言「撐不了多久」，因為老母雞產蛋效率將每況愈下，飼料成本也不能少，從生產效率角度來看，撐愈久、愈划不來；蛋雞正常生產量是平均1天產0.8顆雞蛋，老母雞會降至0.7顆、0.6顆，最後是平均兩天才生產1顆雞蛋。

（中時 洪凱音）

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