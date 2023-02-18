解決缺蛋危機 陳吉仲公布兩措施盼穩蛋價

受到全世界原物料大漲、飼料成本大增，再加上近期禽流感影響，國內雞蛋不只面臨缺蛋危機、且價格上漲。農委會主委陳吉仲18日表示，行政院已同意從3月1日開始將玉米營業稅減免延長1季，預計飼料成本每公斤可再降1元，同時也會做好禽流感防疫，並透過超市業者推出平價專區，希望能穩定國內消費者的雞蛋供應。

陳吉仲上午出席高雄市六龜區農會建構大型區域冷鏈暨大型蔬果理集貨包裝場開工動土典禮。媒體聯訪時，外界都相當關心國內蛋價每台斤漲到52元歷史新高價的議題，對此，陳吉仲表示，過去2、3年來受到COVID-19疫情影響，導致國際船運成本上漲，再加上俄烏戰爭，種種因素導致飼料成本增加達到7成，所以「蛋價上漲是因為飼料成本大增」。

他解釋，近日產地價因為禽流感影響每台斤價格再漲2元，等同每顆雞蛋變貴0.2元。以美日兩國為例，美國受到禽流感疫情撲殺逾4,000萬隻雞雞蛋價格從每顆2.9元現在已超過7元；日本也因禽流感撲殺超過1,500萬隻雞，蛋價漲到超過台灣。

政府持續做好禽流感防疫的同時，陳吉仲透露，行政院長陳建仁已同意將玉米營業稅減免延長1季，這樣可以讓飼料成本每公斤再降1元。至於消費者因蛋價漲受影響部分，他也指出，政府會在相關通路推廣平價專區的平價蛋，再針對全國消費者所需的雞蛋，透過調度及加工業者配合，就有提供更多雞蛋供農委會調度，讓全國消費者都能買到雞蛋。

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