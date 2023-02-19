今年經濟成長下修 能否保二待評估

主計總處將於周三（22日）召開「國民所得評審會議」，修正今年GDP預測，由於全球景氣降溫衝擊我國出口，在出口衰退的影響下，今年經濟成長將會下修，能否保二，仍待評估。

主計總處官員表示，根據目前各預測機構的看法，多數仍認為今年經濟成長可以保二，主計總處去年11月對今年的預測也達2.75％，以這個情況而言，即使下修，應該也能保二才是，不過，由於這一波出口衰退對各部門的牽連有多大，仍在評估中，因此目前不敢肯定是否會在2％以上。

國發會官員指出，全球景氣降溫勢必衝擊今年我國經濟成長，但政府「加強經濟韌性方案」將投入1,000億，以三年（112～114）的時間協助業者進行疫後振興，這些投入可望創造訂單與需求，有助於提振經濟動能，因此今年經濟成長雖下修，仍可望保二。

經濟成長下修的主因仍在於出口衰退超乎預期，主計總處官員表示，農曆年前公布的去年第四季經濟成長之所以出現2009年Q4以來最大負成長，就是因為出口比預期差（原預測年減3.9％，結果年減8.6％），在出口展望不如預期之下，今年經濟成長預測數將面臨調降。

值得注意的是，出口不好也會讓企業投資趨於觀望，而疫後民間消費動能雖強，若屬海外消費（出國旅行）則無助於GDP，一旦出口長期低迷，也會影響廠商獲利，進而影響就業、所得而減弱民間消費，主計總處官員表示，正因為出口不好對總體經濟的牽連甚廣，所以要審慎評估，在評估未完成之前，不敢肯定是否會保二。

國發會官員表示，依照國際貨幣基金（IMF）年初的評估，悲觀的氣氛稍微淡了一些，雖然地緣政治等下行風險仍在，但研判台灣仍可望於今年下半年邁入復甦。

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