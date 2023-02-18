傳吳釗燮、顧立雄下周訪華府 與白宮密談

路透18日引述金融時報報導指出，白宮方面將於下周在華盛頓會見臺灣高級官員，為免激怒中國，雙方將進行非公開會談。

該報導援引五位不具名知情人士消息，內容稱臺灣外交部長吳釗燮和國安會秘書長顧立雄將率領代表團前往美國，抵達後與白宮副國安顧問范納（Jon Finer）和副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）會面。

另外，根據金融時報及路透17日引述消息來源報導，美國五角大廈中國事務副助理部長蔡斯（Michael Chase）已於周五（17日）抵臺訪問，成為過去40年來，第二位訪問臺灣的高層級美國國防官員，不過臺灣國防部及美國五角大廈皆拒絕回應。

（工商時報 馬婉娟）

美台將舉行高層國安對話 傳AIT主席換人

英國《金融時報》18日報導，外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄下周將訪華府，與白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）、美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）在美國在台協會（AIT）總部舉行閉門對話。

《金融時報》引述5位知名人士說法報導，此次高層國安對話（又稱特殊管道會談）由顧立雄與吳釗燮率團，周末就會抵達華府，並在下周與美國官員在位於維吉尼亞州阿靈頓郡（Arlington）的AIT總部會談。報導指出，該特殊管道過去傾向在遠離華府聯邦機構以外的地方舉行，避免招致北京反彈；但隨著中國在台灣問題上日趨咄咄逼人，的強硬態度，美台建立這類外交管道愈發發重要。

此外，據自由亞洲電台（RFA）17日獨家報導，即將去職的白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）將接任AIT主席；現任主席莫健則將全職常駐華盛頓，白宮方面已於15日證實羅森柏格將從國安會離開的消息，但強調與中國偵查氣球事件無關。官員指出，羅森柏格遺缺將由國務院資深官員柏蘭（Sarah Beran）接替，國安會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）則會擔任她的副手。

羅森柏格在白宮國安會的2年期間，與總統拜登施政方針緊密合作，在研擬美國對中戰略極具關鍵性。《金融時報》稱，羅森伯格將接任AIT主席的消息已在關注美中台三方關係的華府學者圈傳開，多名美台消息人士也確認知悉，國務院則尚未證實。

（中時 王少筠）

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