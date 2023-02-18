救勞保破產 全金聯籲具體推動勞保財務改革

全國金融業工會聯合總會（全金聯）日前出席賴香伶立委記者會，共同呼籲支持《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》針對勞保、健保的撥補金額不應低於1,000億元；並對於勞保5年內恐將破產的問題，要求蔡總統應立刻召集「勞保改革國是會議」，提出《勞工保險條例》修正草案，具體推動勞保財務改革。

其次，面對台灣高齡少子化危機，以及勞保破產危機，全金聯呼應全國產業總工會所提「提高勞退新制提繳率」及「舊制退休金基數提高至50個基數」之修法主張，以增加給付水準，不讓勞工退休金被通膨嚴重侵蝕，且能彰顯政府照顧勞工之美意。

此外，全金聯進一步主張，為強化勞工退休後的經濟自主，政府應積極鼓勵企業辦理員工持股信託。以金融業為例，多數民營金控（永豐金控除外）均有實施員工持股信託且對象包含金控轄下銀行、證券、保險、產險、投信、租賃等子公司所有員工。公股金控雖有實施，但多數實施對象僅限銀行子公司員工，並未擴大至其他子公司，顯失公平。

最後，為鼓勵企業有感加薪，全金聯曾建請財政部調整伙食費免稅額，財政部順應民意於104年起將伙食費免稅額1,800元調整為2,400元。該項調整迄今8年，為真實反映近年來消費者物價指數（CPI）年增率及物價上漲程度，全金聯再次呼籲政府應將伙食費免稅額2,400元調整為5,000元，以實質政策協助勞工因應萬物齊漲的衝擊。

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