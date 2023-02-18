勞保破產提前至2027 學者有解方

2022年勞保老年年金請領人數約159.8萬人，相較勞保普通事故保險收入為4,428.06億元，給付卻達4,814.17億元，收支逆差386.11億元，連6年入不敷出，隨勞保破產時間表恐自2028年提前1年至2027年，也讓學者憂心，活到老、窮到死非一種可能，已成為必然結局。

總統蔡英文進入執政的最後1年，近來民間年金改革聲浪再起，中華民國退休基金協會理事長王儷玲就曾分享，加稅（如徵收奢侈品消費稅、房屋稅、地價稅、能源稅等稅別）、多繳少領，或是依照勞工投保薪資細分負擔級距等3作法，都是具體可行的改革方案。

在加稅部分，更是多數學者認為的最佳解，如5％的加值營業稅堪稱全球最低，若調高至8％，可年增逾2,000億元稅收，若再立法專款撥補勞保與公教人員退休基金，就可化年金危機為轉機。

此外，學界還提出「儲備基金」概念，藉由發行儲備基金債券等工具，引導壽險、郵儲、銀行體系的超額資金，建立金額逾兆元的退休基金儲備庫，避免勞保破產前引發的賤賣資產災難，此舉免加稅，政府財政也不致墜入連年撥補的財務黑洞，將有足夠時間，進行全面性的年金改革。

王儷玲則提出配套措施，呼籲勞退基金盡早開放勞工自選，勞工無須再「穿同一套制服」，而是能善用雇主按月提繳最高6％的退休金，選擇更好的商品、較高的投資報酬率，而非政府基金保證2年期定存報酬，並建議向私校退撫基金成功轉型自選的模式看齊。

（旺得富理財網 李宗莉）

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