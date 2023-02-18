護照申辦3大新規一次看 這樣做省一半時間

世界各國陸續解封，台灣也跟上腳步，民眾紛紛安排出國旅行，每天外交部都出現申辦護照、換發護照的爆滿人潮。 領務局周四（2/16）宣布，因護照申請量超過正常的製發量甚多，在不得已情形下，下周一（2/20）起，護照發照時間將由6個工作天再延至10個工作天；同時網路與現場申辦也有新做法，如何才能省時呢？

外交部領事事務局局長何震寰出席外交部例行記者會時表示，疫情造成累計約300萬本護照的換發需求，光是周三（2/15）一天，護照單日收件量達9,956件，遠超過領務局負荷能量，因此領務局研擬實施3項新措施來緩解民眾申辦護照排隊之苦。

如何可以節省時間？領務局網站公告建議民眾：

如果近期尚無出國規劃或使用護照需求，可於使用前適當時日再來辦理。

首次申辦者可就近使用各地戶政事務所提供的「一站式服務」方式送件。

換護照者，務必先上網預約後再依照預約時間前來送件，或委託符合代辦資格的旅行社協助代為送件申換，以節省寶貴時間。

TVBS報導，領務局建議，民眾申辦護照可以事先網路預約填寫申請表，並且選在上午時段前往領務局，因為這時段的人潮會相較其他時間少；抵達現場，民眾直接到南棟填抽號碼再到北棟送件，可以省下一半時間。

民眾也需注意以下護照申辦新規：

改以「到場直接抽取號碼牌」模式

過去民眾必須先排隊，等候預審書表後才領取號碼牌。現在為減少民眾等候時間，領務局自即日起，改採「直接抽取號碼牌模式」；如對於書表填寫與規定有問題者，領完號碼牌後便可自主至諮詢櫃檯詢問。

延長護照製發天數

因護照申請量已超過正常的製發量甚多，下周一（2/20）起，護照發照時間將由6個工作天修正為10個工作天，未來若需求量減少，將再機動調整縮短護照製發天數。

護照發照時間將由6個工作天修正為10個工作天，未來若需求量減少，將再機動調整縮短護照製發天數。

擴大網路預約名額

何震寰表示，下周一（2/20）起，領務局及外交部4個辦事處將大幅擴大網路預約受理護照申請案。

以領務局為例，網路預約名額將自每日480名大幅擴增至1,500名，且開放預約時間也從20天延長至60天，各辦事處亦將在最大幅度放寬預約名額。

延伸閱讀

星宇航空「元月開始賺錢了」！1月營收年增近13倍創新高 張國煒帶頭再衝228連假、4月首航洛杉磯

別再說「吃苦當吃補」…外食購物起漲、荷包急速消風 台灣躺平族怒吼：為什麼要吃苦？吃苦就是在吃土

香港送50萬張機票、這3家航空免費坐！《國安法》後最大吸客動作…「10類台灣人最好別去」

星宇航噴20% 張國煒寵員工 這幕最經典

新光銀行網路日幣換匯 助客戶減擔行善

長榮航 載客率步步高