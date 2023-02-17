爆接受性招待惹議 陳宗彥請辭 本人這樣說

民眾黨立委陳琬惠今（17）爆料，行政院發言人陳宗彥任職於台南市政府時期，曾向業者要求協助召妓，並替業者處理相關糾紛。儘管陳宗彥下午以「未經查證抹滅人格」回應，晚間決定請辭。

陳宗彥表示，有關部分媒體對於其個人的報導，相關內容未經查證，任意揣測，對其人格全盤抹煞，令人感到痛心與遺憾。

陳宗彥表示，他自擔任台南市議員開始到後續至台南市政府服務期間，從未遭檢調約談，對報導所稱檢察官曾對他分案調查，並以查無實據簽結之事，毫無所悉。

陳宗彥重申，在他擔任公職期間，對於民眾的陳情及服務皆依法處理、謹守分際，這亦是他對於從事公職的自我要求。

陳宗彥表示，個人的事自己承擔面對，為免部分特定媒體及有心人士刻意政治操作而影響行政團隊及政務之推動，他已向陳建仁院長提出辭呈。

他強調，新內閣甫成立，有許多重要政策待推動，不該因個人所涉過去事件而受到影響，關於個人的清白，他將自行面對與處理。

（ 工商 曹悅華）

被控召妓喬事 陳宗彥：未經查證磨滅人格

立委陳琬惠爆料，行政院發言人陳宗彥在台南市政府工作時，曾接受業者招待召妓，並協助喬事。陳宗彥傍晚回覆，他從未被檢調約談，在當市議員和市政府工作時，都謹守份際，不該未經查證，就先將一個人的人格處理掉。

陳宗彥表示，這是未經查證的案子，沒有一則是經過查證，他在台南服務期間，市議員到市政府，從未被檢調約談偵辦調查。

第二，從事公職到現在，選民服務和陳情，都謹守依法行政的份際。過去從地方議員到市府，都秉持這樣原則，市議員在質詢時，都自問權力到哪裡，決不逾越，市政府也是不逾越。

第三，未經任何查證，先將一個人人格處理掉，很痛心，台灣政治不該淪落到這個程度。一個人在工作崗位上努力工作時，用這樣方式處理，是不應該，他很誠心做此說明。

（工商 彭媁琳）

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