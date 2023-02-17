薛瑞元重申：健保費率有望連3年不調

2022年健保補充保費收入超出預期，衛福部長薛瑞元17日指出，若是加入特別條例200億元支持下，以及補充保費挹入下，2024年健保費率有望不調整。

每一年度的健保費率，依往例通常在前一年度9月由健保會先討論健保總額，再經由11月健保會審議後，陳報衛福部、轉報行政院核定。自2021年起健保費率調漲至5.17％，已經2年未調漲，2024年即將迎來大選年，健保費率是否調整牽動各界敏感神經。

行政院會通過的3,800億元全民共享經濟成果特別條例草案中，有1,000億元來補助勞保、健保，還有台電，健保預計爭取200億元補助。薛瑞元指出，尚不能確定2023年後的健保財務狀況，僅能評估在特別條例的200億元支持下以及補充保費挹注，有機會不調整2024年的健保費率。衛福部高層也指出，若是加入200億元補助，2024年安全水位預計將在1個月以上。

衛福部指出，依全民健康保險法規定，安全準備總額應維持至少1個月保險給付支出的水準，且各年度費率需由健保會依收支連動精神先行審議，並由行政院核定；因此，2024年費率最終是否可以如願不用調整，仍需視今年的營運狀況，以及2024年度醫療費用總額成長率協商結果而定。無論是否調整，確保健保財務穩健，永續守護國人健康，都會是衛生福利部持續努力的政策目標。

（工商 李青縈）

健保費率2021年從4.69％調升至5.17％，2022年、2023年都未再調整。衛福部長薛瑞元去年底接受本報專訪時預告費率有望連續3年不調漲，今日他再次重申，因有預算編入，加上特別條例挹注200億，有機會連續3年都不調保費。

薛瑞元表示，去年的補充保費收入比原來的預算好，有些結餘，加上今年多了主計總處240億元的預算，另立法院的特別條例也會挹注200億元，預計明年底仍有1個月以上的安全準備金，有機會連續3年都不調費率，不過仍要看總額而定，會全力往不漲努力。

衛福部社保司表示，2024年不調整健保費率，儘可能減輕民眾和企業負擔，是衛福部今年努力的重要方向，但費率調整與否有其法定機制，仍須遵守。依《全民健康保險法》規定，安全準備總額應維持至少1個月保險給付支出的水準，且各年度費率需由健保會依收支連動精神先行審議，並由行政院核定。

因此，社保司強調，2024年費率最終是否可以如願不用調整，仍需視今年的營運狀況，以及2024年度醫療費用總額成長率協商結果而定。無論是否調整，確保健保財務穩健，永續守護國人健康，都會是衛生福利部持續努力的政策目標。

（中時 林周義 、 鄭任南）

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