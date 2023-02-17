通膨吃薪！去年實質薪資連2年負成長

通膨吃薪！主計總處今（17）日公布12月暨全年受僱員工薪資調查統計。去（111）年1～12月全年實質經常性薪資負成長0.15％。主計總處說，是連續兩年負成長。

主計總處說，12月底工業及服務業全體受僱員工人數820萬1千人，較上月底續增4千人或0.05％；111年全年受僱員工人數平均為817萬1千人，年增4萬1千人或0.50％。

12月本國籍全時受僱員工（不含外國籍與部分工時員工）經常性薪資平均為47,429元，月增0.47％，年增2.41％；獎金及加班費等非經常性薪資13,284元，合計後總薪資平均為60,713元，年增3.64％。111 年全年每人每月經常性薪資平均為46,838元，每人每月總薪資平均為60,954元。

12月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為44,955元，月增0.64％，年增2.22％；獎金及加班費等非經常性薪資12,450元，合計後總薪資為57,405元，年增3.53％；其中部分工時員工經常性時薪199元，月增1.02％，年增1.53％。

111年全年每人每月經常性薪資平均為44,417元，年增2.80％，23年以來較高水準；每人每月總薪資平均為57,718元，年增3.45％。剔除物價因素後，實質經常性薪資年減0.15％，是連續兩年負成長。實質總薪資則年增0.48％。

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