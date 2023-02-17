核二廠2號停機恐缺電？王美花這樣說

經濟部長王美花17日上午陪同行政院長陳建仁出席立法院院會，針對外界都很關心的核二二號機役期將屆，未來停機後是否影響台灣穩定用電？王美花表示，因為這是既定的狀態，所以從去年開始展開電力調度，也安排好相關水利調度，今年4、5月供電沒有問題。

王美花表示，依照法規核二二號機役期已經滿40年，這時間到了就一定要停機，由於這已經是既定狀態，經濟部從去年開始對電力調度，雖然大潭8號機上線時間比較晚，但去年也利用調度機組的方式安排好相關水利調度，供電沒有問題。

針對物價居高不下，王美花表示，國際能源價格高漲、物價漲幅這是全球性的問題，政府在這方面有很多因應措施，特別在疫後特別條例中希望可以推出對產業、就業等相關經濟刺激方案等等，再加上有很多協助弱勢的措施，期望疫後特別條例可以順利通過這些措施，讓國內比較弱勢的團體有很多幫助。

至於國內薪資水準遠落後於物價上漲，王美花說，從經濟部的角度，希望可以產業不斷升級，可以讓產業更有國際競爭力、自然帶動薪資，在相關內需服務業的部分，「我們也覺得內需服務業要更多力道，做更好的升級轉型」，當內需服務業有比較好的品質、就可以帶動薪資，這是目前經濟部努力在做的。

另外，日商JERA撤資台灣離岸風電，王美花強調，JERA在台灣有兩個風廠投資案還是會持續進行，只是決定不再投資新風場，但JERA不再投資的消息傳出後，立刻有法商承接風場，這代表台灣風場對外商來說還是很有吸引力的。

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