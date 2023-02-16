讓民眾買得到 鄭文燦給雞蛋3目標

行政院副院長鄭文燦今（16）日下午召開穩定物價小組會議，這也是他上任後首次召開。會上指示3月將屆期的大宗物資減稅措施要繼續延長；針對雞蛋議題，也訂出讓民眾買得到、價格合理、國內自給率足夠等三個目標。

為掌握國內物價情勢，持續落實政府穩定物價作為，鄭文燦16日召開穩定物價小組會議，責請農委會、經濟部、本院主計總處及國發會等相關單位，密切關注國內重要民生物資市場供需及物價情勢，審慎因應，特別是近期民眾關心的國內雞蛋產能及價格議題，已請農委會精準掌握雞蛋產銷資訊，強化調度與推動產業升級，確保農民收益並兼顧消費者權益。

行政院說，將加強雞蛋調配及推動產業轉型升級，兼顧農民及消費者權益。支隊近期我國雞隻育成及產蛋率因受氣候溫差大、疫病等因素影響，供應量略減，蛋價微幅調漲，鄭文燦指示，雞蛋要達成讓民眾買得到、價格合理、國內自給率足夠等三個目標，除了要延續飼料原物料稅負減徵外，並請農委會持續掌握雞蛋產銷動態，加強調度作業，除透過現有庫存雞蛋進行調配外，通路應採分時段上架，確保消費者可買得到，強化協調加工業者及各地蛋商公會橫向調度，以維持價格合理，滿足國人雞蛋需求。另一方面，由根本著手，協助禽場設施升級，提升禽場生物安全及抗逆境能力，並增加種雞供應，以提升雞蛋自給率。

此外，行政院說，國內1月物價扣除服務類受春節假期落點差異所致影響，尚稱穩定。2022年初以來受俄烏戰爭、供應鏈瓶頸、氣候異常等影響，國際原物料價格攀升，推升我國通膨壓力，2022年3月至7月CPI年增率皆超過3％，惟去年下半年起，全球需求放緩，國際原物料價格逐步下跌，且政府持續推動多元穩定物價措施，國內2022年8月至12月CPI年增率已連續5個月低於3％，近期國內外機構預測我國2023年CPI年增率介於1.86％至2.2％，較去年之2.95％回落。

惟民眾對於價格變動較有感受性的產品（如日用品及食品），要特別注意，鄭文燦已請相關部會加強監控，請法務部、公平會及消保處適時啟動聯合稽查作業，防範哄抬、壟斷等不法情事。

最後，行政院說，將密切掌握重要物資價量趨勢，研提物價穩定措施。2022年下半年起，國際黃豆、小麥、玉米等進口價格自高檔逐步回跌，惟相關進口物資價格仍相對偏高，加以俄烏戰爭僵持、大陸經濟復甦可能造成通膨再現等物價波動變數續存。考量進口原物料價格仍有上漲風險，鄭文燦請財政部延長黃豆、玉米及小麥營業稅減免，從原訂期限的3月底繼續延長，並儘快報院核定，以減少預期心理。

鄭文燦也請經濟部、農委會等相關部會持續與業者、公協會聯繫溝通，密切掌握重要民生物資價量異常原因及未來價格趨勢，研提妥適對策，提前因應；另請經濟部安排訪視各通路平價專區，確保民生物價合理、平穩。

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