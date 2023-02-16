缺藥問題延燒 健保署擬訂指示用藥地板價

國內缺藥問題不斷延燒，食藥署、健保署都找業者開會了解原因。健保署長石崇良表示，近期缺藥有三個主要原因，包括健保給付價也是原因之一，因此慮針對指示用藥會給予類似處方用藥的地板價保證。

石崇良指出，近期缺藥較為嚴重的為轉便劑屬於「指示用藥」，而指示用藥健保不給付。他坦言，缺藥主因有3種，第一是供應商生產鏈人力不足造成，第二是原料供應有問題；最後，不可諱言健保給付價也會影響廠商投入生產的意願。

他表示，指示用藥健保不給付，而且坊間也可以買到，因此沒有價格保護措施；但經過多年實施後，發現民眾確實有需求、醫師也有相關開藥習慣。石崇良也說，目前軟便劑的給付價僅0.16元，確實偏低，會從3個角度重新思考。

石崇良指出，第一是「必要性」醫病雙方都認為需要健保來給付供應；第二是「供應穩定性」， 如果藥證、製造商少等因素讓藥品穩定度低，會考慮做地板價保護；最後是「價格合理性」。因此擬將指示用藥給予類似處方用藥的地板價保證。

缺藥頻傳也讓藥師嘆「分級醫療」無法落實，反而變成「階級醫療」。石崇良回應，因為藥品製造吃緊會產生分配問題，而醫院的購買能力比較強，而且會有比較長天數的庫存，若是遇到供貨吃緊的時候，醫院就會加強力道增加庫存天數，因此社區藥局、診所供貨會更吃緊。但是衛福部設有調度中心，也會請醫院不用過度恐慌性進藥，並且會透過適當調度讓社區藥局也可以拿到藥物。

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