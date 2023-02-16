住宅政策新3箭 房貸、租金補貼資格一次看

房價居高不下，為讓民眾「買得起、租得起、住得起」，內政部推出新版「住宅政策三支箭」，包括300億元租金補貼2.0、房貸定額支持（補貼）、青年購屋積金，成市場關注焦點。

行政院今（16）日拍板《中產以下自用住宅貸款戶支持方案》草案，家戶所得120萬內可申請房貸補貼，金額為每戶3萬元，申請資格基準日為112年2月28日為基準日，撥付方式採申請核定後一次撥付。

內政部表示，為了減輕民眾的生活負擔，此次政策重點是優先照顧「租屋族」，並關心支持中低薪「房貸族」，透過擴大推動租金補貼、持續增加直接興建與包租代管社會住宅供給、擬定中產以下自用住宅貸款支持等多項政策，來減輕居住負擔。

Q：新版「住宅政策三支箭」詳細內容

內政部所提的落實居住正義政策精進方案，囊括減輕房貸族、租屋族的經濟壓力以及建立「青年購屋積金」支持機制等三面向。

首先在房貸補貼方面，符合下列資格之民眾，可申請住屋貸款支持方案：1.僅有一筆自用性質購置住宅貸款；2.名下只有一戶房屋且是屬於有自用住宅者；3.110年每戶家庭可支配所得合計120萬元以下；4.原始核貸金額台北市850萬元（房屋總價約1,200萬）以下的房屋、其他縣市始核貸金額700萬（房屋總價約1,000萬）以下的房屋。符合上述條件者，提供3萬元的定額支持。

內政部表示，在法案通過後預期全國約可嘉惠55萬貸款戶，其中台北市約占4萬戶，非台北市其他城市大約51萬戶。定額支持3萬元係以全國平均房貸餘額495萬元，111年央行累積升息0.625％來估算而得。

今年針對租金補貼也提出五大精進作為，包括1.隨到隨辦；2.舊戶直接延續補貼，不用重新申請；3.新申請戶之租約免附房東身分證字號；4.放寬房屋的適用範圍，會以房屋稅和地政資料進行勾稽，無資料者可以切結方式處理；5.擴大到18歲以上的租屋族皆可適用。

內政部表示，每年300億租金補貼政策去年首度由中央直接受理與撥款，核定戶數由108年的6萬戶大幅成長，現已達27.7萬戶，其中弱勢家庭約占四成、初入社會青年與婚育家庭各占約三成，實質給予租屋民眾支持並有效減輕生活負擔。

至於內政部長林右昌拋出的「青年購屋積金支持機制」，尚在研議中，未來將以專案形式提報行政院。

圖／內政部提供

Q：全國社會住宅與包租代管推動狀況

內政部表示，中央興建社宅已從109年底的4,435戶，去年已累積興辦3萬491戶及遍及全台20縣市（含澎湖），完成「社宅環島」里程碑，截至今年1月底，全國直接興建社宅戶數已突破7.1萬戶，今年馬祖與金門也將開辦，將可達成全國22縣市均有社宅的成果，預計可增加2萬戶。

內政部指出，未來將持續盤點國公有低度利用房地，與各部會機關整合利用國有土地，以取得社宅用地，預估在113年底，中央與地方興建社宅總量可累計達成12.3萬戶目標。未來也會就社宅執行策略與方向進行更多討論與滾動檢討，持續推升全國社宅供給總量。

另社會住宅包租代管計畫自106年底開辦，累計至今年1月底，媒合數已突破5.8萬戶，現行已達每季新增7,000戶，未來將持續擴大包租代管4.0執行與媒合量能，以每季增加1萬戶為目標。

Q：房貸補貼新政策，小宅、桃南高三都會區受惠最大

內政部房貸補貼，設定年收120萬以下，台北市貸款金額不超過850萬，其他縣市700萬以內的民眾。房仲業觀察聯徵中心2022年前三季資料，發現年收120萬以下的房貸族，以台北市的購屋壓力最大，房屋鑑估值逼近2千萬，背負的貸款達1,330萬，想拿到官方補貼並不容易；新北市房價略低，符合年收者的房貸金額也要901萬，恐怕也要排除在門外，台中的743萬也超過標準，看來要符合房貸和年收雙門檻，只有桃園、台南和高雄房貸族受惠較大。

圖／內政部提供

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，從八成房貸金額回推總價，台北市得在1062.5萬內，其他縣市總價875萬以下，才有機會達標，落在這樣總價帶的物件，多是兩房以下產品，因此現成的小資小宅屋主，可能是這波最大受惠族群。

張旭嵐表示，基於保障弱勢的原則，內政部的房貸補貼勢必得排富，然而雙北房價高，在雙門檻限制下，要拿到補貼受惠人數少，因此大多數房貸族看得到吃不到。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據聯徵中心統計，去年前三季30~40歲購屋的族群，銀行授信額度北市平均為1,530萬元、新北市為1,016萬元、新竹縣982萬元、新竹市929萬元、都明顯高於補貼標準，較容易符合條件的是桃園市751萬元、台中市813萬元、台南市688萬元、高雄市713萬元。

曾敬德指出，單身族較容易符合條件，一來個人所得金額容易比雙薪家庭低，同時單身族可能需要空間也較小，購屋貸款總價設定容易在條件範圍之內。

Q：全國最新租金指數狀況

根據主計總處最新資料，今年1月份消費者物價房租類指數103.04，再度寫下歷史新高記錄，與去年同期相比年增2.44%，尤其南部地區漲勢最猛，今年1月房租類指數年增3.08%，年增幅首度突破3%。

主計總處每月統計房租類消費者物價指數，數據顯示租金指數一路上揚，近年全國房租類物價指數只有在2021年的6月、7月略微下調，8月回升後就沒再下降過，到今年1月份又創歷史新高，全國租金指數年增率2.44%，1月份租金指數年增率最高在南部區域，年增3.08%，中部地區年增2.65%，北部區域年增2.22%，東部區域1.65%漲幅最小。

Q：房貸補貼不符合條件還可如何優惠買房

為了滿足民眾購屋及成家需求，財政部於2010年推出青年安心成家購物優惠貸款，又稱青年首購貸款、青安貸款，可說是目前市場房貸利率算很優惠的方案，承貸銀行目前共有八間，包含台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行及臺灣中小企業銀行，貸款利率包含一段式利率、兩段式利率、混合式固定利率。

想要申請青年安心成家購屋貸款必須符合幾個條件，像是申辦者符合民法規定之成年年齡以上，且不管單身或已婚，申辦者、配偶及其未成年子女名下均無自有住宅，換句話說也就是沒買過房子、曾有房子但已售出或轉讓者都可辦理，此青年安心成家購屋貸款不限於首購族。

青年安心成家購屋優惠貸款方案延長至 2024/12/31，最高可貸款8成且最高額度為 800 萬；貸款年限為30年內含3年寬限期；償還方式分成本息分期平均攤還或本金分期平均攤還；至於貸款標的物則須為申請日前六個月起所購置之住宅。

Q：建商、專家看法

中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會理事長楊玉全認為，相較於過去政策，此次提出的政策方向很不錯，現況問題確實也是年輕人較買不起房，現在提出的「青年購屋積金制度」，可能類似新加坡租屋的公積金制度，在一定額度月薪，每月固定存款的機制下，提供首購族一定的政府補助，不過新加坡制度是有強制存款機制，目前還不知道政府會如何落實。

房市趨勢專家李同榮表示，住宅三箭立意良善，但租不起如何住得起，更別說買的起，最根本問題在租賃市場壟斷、租金炒作問題，住宅三箭未中靶心，解決不了住宅市場最嚴重的租賃亂象。

李同榮認為，政府住宅政策應先集中火力整頓現行腐敗的租賃市場政策，包括一、租賃全面實價登錄，清除逃漏稅溫床；二、掃蕩租賃黑市，大舉查稅並設置檢舉獎金；三、剷除多房壟斷行為。