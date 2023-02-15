媒體議價對話3月中再開 將研議特別基金

有關媒體議價，去年大型數位平台與新聞業者已經展開第一輪、共計四場對話。數位部今（15日）指出，將規劃第二輪對話。據悉，預計於3月中登場，惟場次仍待討論。此外，針對新聞業希望有特別基金挹注，數位部表示將持續研議相關法制政策可行性。

立委范雲、張廖萬堅、林楚茵15日舉辦「新聞有價！數位平台和新聞媒體議價」政策建議及法案公聽會。數位部在會中報告新聞產業與大型數位平台發展現況與規劃。

產業署專委陳慧慧簡報時指出，數位部已將「大型數位平台業者與新聞產業業者溝通」列為優先工作，與文化部、NCC於去年12月2日、12月6日、12月9日及12月16日，共同召開4場新聞產業與大型數位平台對話會議，數位平台方代表有Google及Meta。新聞產業與數位平台雙方均認同，新聞產業及其價值對於台灣的民主社會發展至關重要，雙方應追求共榮雙贏，Google、Meta針對協助新聞產業數位轉型，均有意願提出相關共榮方案。

針對後續規劃，陳慧慧說有兩方面。在積極協助新聞產業進行協商部分，數位部將依據第一輪四場對談結論，持續與數位平台方溝通，儘速提出具體數位共榮方案並向新聞產業說明。並由NCC、文化部協助新聞產業形成共識意見，以利與大型數位平台協商並協助追蹤雙方協商進度。

此外，陳慧慧說，新聞自由為台灣民主發展重要因素，新聞有價已是各界共識，將持續與國家通訊傳播委員會及文化部共同合作，再邀集雙方進行第二輪對話會議，積極協助溝通與協商。公平會於必要時協助新聞產業辦理申請聯合行為豁免。

在法制政策研議方面，陳慧慧說，認同新聞有價，亦認同新聞媒體公益性與第四權，衡酌各國對這類議題的處理方式不同，歐盟、澳洲先後修訂著作權指令或制訂新聞媒體議價法，亦就相關法律制度與配套研究列為工作項目，並將立法納入推動策略選項之一。

陳慧慧說，針對新聞產業於對談會議中所提特別基金挹注方式，有鑑於目前國際上尚無針對「新聞產業與數位平台議價」而制定特別基金制度（如基金來源、分配與審計模式），將持續研議相關法制政策可行性。

陳慧慧說，數位部將持續透過跨部會小組推動對話，協助新聞產業跟數位平台溝通，並將持續研議各國法制政策動向，協助新聞產業轉型、發展，推動健全的新聞產業環境，追求雙方共榮雙贏。