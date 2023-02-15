勞動部最新補貼開跑 最高5.76萬元入袋

為減輕非自願離職失業勞工的子女就學負擔，勞動部主辦的失業勞工子女就學補助，自今（15）日起起跑，受理申請限期為1個月至3/17截止，以大專私校每人1學期最高補助2.88萬元，家戶2人為上限，等於最高可領5.76萬元補貼。

勞動部10日宣布，自15日起受理111學年度第2學期失業勞工子女就學補助申請，預計3月17日截止；獨力負擔家計或子女有2人以上就讀大專校院失業勞工，補助金額再加給2成。

據勞動部官網資料顯示，2條件擇1符合即可申請，1.非自願離職失業勞工3月17日止仍未就業，失業期間達1個月以上（2月17日前失業），並經核付就業保險法的失業給付或職訓生活津貼者；2.在3月17日前就業，但前1年（2022年3月17日至2023年3月16日）領取失業給付或職訓生活津貼，且期間就業不滿3個月。

此外，申請人及其配偶110年度的綜合所得總額須低於148萬元，且3月17日前未請領勞保老年給付、未參加政府機關促進就業性質相關措施，子女則須就讀國內高中職或大專院校，具正式學籍的學生。

補助金額部分，公私立高中職1學期每人分別補助4,000元、6,000元；公立大專院校補助1.36萬元、私立大專院校2.4萬元。

但若離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病而不能工作，導致無法獨力負擔家計；或有2名以上子女就讀大專校院，失業勞工的補助金額加碼2成，等於1人最多補助2.88萬元，以2名子女為上限，合計最多補助5.76萬元。

勞動部也提醒，若依教育部「高級中等學校免學費方案」規定，已免學費（即學費繳款單的學費顯示為零元者）或已申請其他政府就學補助措施者，不得重複申請該項補助。

（旺得富理財網 旺得富社群中心）

延伸閱讀

全台下流老人竟這麼多！勞團嘆1類人最慘

未足額進用身心障礙者 5月起最高罰10萬

基本工資補貼案出爐 營業衰退10％可申請