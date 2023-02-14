2/14疫情｜本土+20,116 連11天降溫

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增20,116例本土個案，與上周二相比少2,864例，減少約12.5％。另有395例境外移入、新增36例死亡。

指揮中心表示，今日新增之20,116例本土病例，為9,204例男性、10,901例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（3,715例），高雄市（2,530例），台中市（2,423例），桃園市（2,033例），台南市（1,785例），台北市（1,772例），彰化縣（1,004例），屏東縣（585例），新竹縣（560例），苗栗縣（514例），宜蘭縣（502例），雲林縣（497例），新竹市（436例），南投縣（334例），嘉義縣（326例），基隆市（324例），花蓮縣（297例），嘉義市（213例），台東縣（130例），澎湖縣（64例），金門縣（59例），連江縣（13例）。

指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為22例男性、14例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、23例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去（2022）年12月25日至今（2023）年2月10日，死亡日期介於今年1月16日至2月11日。

指揮中心說明，今日新增395例境外移入個案中，為180例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月14日至2月13日。

指揮中心統計，截至目前國內累計22,069,417例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含12,226,247例排除），其中9,842,257例確診，分別為52,427例境外移入、9,789,776例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計17,193例COVID-19死亡病例，其中17,172例本土，個案居住縣市分布為新北市3,352例、台北市1,898例、台中市1,830例、高雄市1,728例、台南市1,266例、桃園市1,264例、彰化縣1,100例、屏東縣679例、雲林縣551例、南投縣542例、苗栗縣479例、嘉義縣459例、宜蘭縣353例、基隆市347例、新竹縣282例、花蓮縣281例、嘉義市280例、台東縣206例、新竹市191例、澎湖縣45例、金門縣39例；另21例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。