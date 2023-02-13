憂台海局勢 傳日商擬撤資台灣風電

憂心台灣地緣政治風險升高，日媒報導日本捷熱能源（JERA）傳出要出售台灣離岸風場海鼎風電計畫的股權。對此，經濟部13日表示，JERA已公開表達對台灣現行專案的承諾，將致力與合作夥伴共同確保各個專案成功交付運營，並持續對台灣能源轉型做出貢獻。

據日經新聞指出，JERA這次撤資計劃主因日本出資方思考是否在兩岸關係中過度依賴台灣，評估地緣政治風險對台海影響是否已蔓延至日本，並指出JERA持有「海鼎風電」約44％股權，預計在數個月內出清持股。

台灣捷熱能源13日發出聲明表示，台灣擁有豐富風力資源，引領亞太區離岸風電發展並積極推動能源轉型，台灣捷熱能源重申對台灣現行專案的堅定承諾，並戮力與合作夥伴確保各個專案成功交付與運營，持續為台灣能源轉型做出貢獻。

JERA在台灣參與3個離岸風場開發或規劃，包含已營運中的海洋風場（Formosa 1），及剛完成最後一支風機安裝的海能風場（Formosa 2），另也規劃要參與海鼎風場（Formosa 3）。惟去年9月離岸風電第三階段區塊開發選商作業時，海鼎風場僅由科理歐（Corio）單獨提出作業文件，當時市場就傳出JERA規劃退出台灣風電市場。

面對開發商可能出售股權，經濟部表示，日商捷熱能源是重要合作夥伴，目前JERA在台灣投資風場狀況，分別持有海洋風場32.5％股權、海能風場49％，並致力與合作夥伴共同成就現行專案在建設、執行和運維等面向。至於剛在區塊開發選商取得開發權的海鼎二號風場，目前已知有歐系知名外商表示高度參與並接手JERA股權的意願。

經濟部強調，尚無外界所謂地緣政治影響離岸風電發展之疑慮。經濟部重申，秉持嚴謹、公平、公正立場，於符合相關法規及行政程序完備原則下，把關區塊開發審查評選優良廠商投入我國離岸風場區塊開發，實現強化能源安全、創新綠色經濟、促進環境永續等共榮願景。