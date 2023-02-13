內政部推青年購屋積金 助存購屋第一桶金

內政部長林右昌13日視察國家住都中心提出3大住宅政策，除300億元租金補貼2.0、中產以下自用住宅貸款戶支持方案外，正思考建立「青年購屋積金支持機制」，目標是讓有購屋意願年輕人，透過自身努力儲蓄，以及政府制度性協助，讓年輕人在一定年限內，得到購屋第一桶金。據悉，最長年限大約10年。

林右昌表示，過去3年因疫情衝擊，民眾受到內需經濟影響，租金和房貸支出有很大壓力，短期方案是希望減輕老百姓負擔和壓力。

他說，中產以下自用住宅貸款戶支持方案並不是「補貼」、也非「排富」，而是一種「支持」，特別是3年疫情期間，中低收入戶和中產階級都受到很大衝擊，政府有責任解決問題，「排富」字眼不精準，而是會限定一定資格，要在一定收入內、房屋在一定總價內，不論是個人或家戶，都能獲得政府支持，並非外界批評的「劫貧濟富」。

受矚的是，林右昌透露，正思考

要建立「青年購屋積金支持機制」，讓有購屋意願的年輕人，透過自己努力儲蓄和政府制度性協助，在一定年限獲得購屋的第一桶金，這可穩定未來年輕人購屋的期待和需求。他強調，是「積金」，而非「基金」，因房屋總價和頭期款很有關係，希望透過政府支持和年輕人自己努力存下頭期款，買到適合自己使用房型。

據了解，未來政府會給年輕人努力的儲蓄利息加碼，可以複利計算，讓儲蓄存款「長胖」，同時會再搭配政府提供的制度配套，讓年輕人存夠購屋頭期款，希望協助約中低價位房價的3成。存頭期款大約5～10年，政府只會設定協助期限最長10年，不會設定最短期限。完整方案這二天向陳揆報告後即可敲定，主要針對未購屋的年輕人。

另在租金補貼2.0方面，林右昌指出，2019年租金補貼戶數僅6萬戶，2022年300億元租金補貼方案實際核定戶數27.7萬戶，顯示租金補貼給租屋民眾有感，得到租屋支持。未來租金補貼2.0方案要提出精進作為，包括：隨到隨辦、舊戶不必申請、免附房東證明資料。

由於房東擔心追稅，導致社會批評此政策「看得到吃不到」。林右昌說，未來將簡化程序，免附房東及房屋證明資料，政府以房屋稅和地政資料進行比對審核，沒有資料的租客以切結方式處理。同時，補貼日期從申請當天開始，不再是核定日起補助。配合民法下修至18歲，大一學生可申請，補貼金額比過去教育部弱勢學生租屋補助還要多一倍。

林右昌並說，台灣社宅政策落後歐美國家超過50年，現階段民眾不滿意是因社宅數量不夠，還需時間去追趕歐美國家。社宅政策要繼續推動下去，供應會逐年增加，但只靠政府力量還不夠，正研議如何把社會、民間力量與政府社宅政策整合在一起，能量就能擴大。