生前賣不動產未辦妥移轉登記 要課稅

財政部高雄國稅局日前接獲陳先生來電詢問，指其父親2023年亡故，生前出售一筆土地，惟尚未辦妥所有權移轉登記，應如何申報遺產稅。

該局說明，依民法第758條規定，不動產物權依法律行為取得、設定、喪失及變更者，非經登記，不生效力。是被繼承人生前出售之土地，倘死亡時尚未辦理所有權移轉登記，仍屬被繼承人之遺產，應按死亡時之土地公告現值列入遺產總額課稅；惟土地已簽約出售，須履行移轉登記義務予買受人，屬被繼承人生前未償債務，應同額列為未償債務，從遺產總額扣除，出售土地之應收未收之價款或已收取價款仍有結存餘額，亦須一併計入遺產總額。

該局舉例說明，甲君於2023年1月以新台幣400萬元出售一筆公告現值200萬元土地予乙君，甲君於辦理土地所有權移轉登記前死亡，該筆交易甲君已收取350萬元存入銀行，尚有尾款50萬元未收取。甲君遺產稅申報時，該筆土地應以死亡時土地公告現值200萬元列入遺產價值，惟繼承人負有交付乙君土地之義務，可同額列未償債務扣除200萬元。至於應收未收之土地尾款50萬元及已收取土地款於繼承日之結存餘額350萬元，屬被繼承人之債權及存款，須一併計入遺產總額，申報遺產稅。

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